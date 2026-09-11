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11.09.2026 11:57

Σειρές για… γέλια – Οι κωμικές σειρές που έχουν ετοιμάσει τα κανάλια τη σεζόν 2026-2027

11.09.2026 11:57
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Καμιά δεκαριά προτάσεις μυθοπλασίας με κωμικό πρόσημο είναι έτοιμες να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και να διεκδικήσουν την προσοχή τους ώστε να καλλιεργήσουν συνήθεια τηλεθέασης.

Μία από αυτές – δεν χρειάζεται συστάσεις – είναι η αειθαλής και ακαταμάχητη σειρά «Το σόι σου» στον Alpha. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν ορεξάτοι από τη Δευτέρα 21 του μήνα  στις 20.00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο και στη συνέχεια με νέες σουρεαλιστικές – αναγνωρίσιμες – καταστάσεις.

Αρκετά κωμικά στοιχεία, ώστε να αποφορτίζονται ευαίσθητες υποθέσεις και σχέσεις ανθρώπων με βαθμό δυσκολίας, διαθέτει η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έτοιμη κι εκείνη για δεύτερο γύρο επεισοδίων και πρεμιέρα στις 22 του μήνα στις 20.00.

Στον Alpha επίσης επανακάμπτουν με νέες- σουρεαλιστικού τύπου-περιπετειώδεις καταστάσεις οι ευλογημένες μοναχές της σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό».

Ο δεύτερος κύκλος της… θεϊκής κωμωδία αρχίζει την Τετάρτη 23/9 στις 21.00.

Στα υπόψη η ρομαντική κωμωδία «Ραντεβού με την Ευτυχία» του σταθμού, σε σενάριο Πάνου Αμαραντίδη, με ελκυστικό καστ ηθοποιών σε μια ιστορία που, όπως λέγεται, αναπτύσσεται σε 70 επεισόδια. «Θέσεις»  μπροστά από την κάμερα αναμένεται να πάρουν το επόμενο διάστημα οι Μιχάλης Σαράντης, Ευγενία ΣαμαράΓιώργος Γάλλος, Κώστας Μπερικόπουλος, Άννα Μάσχα, Ορέστης Χαλκιάς  και τα επεισόδια της σειράς θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του σταθμού στο δεύτερο «μισό» της νέας σεζόν.

Το Mega στο… πεδίο μάχης της τηλεθέασης στήνει «Κάμπινγκ» απίθανα και περιπετειώδη απρόοπτα μεταξύ των ενοίκων του και την υπόσχεση, υπογραμμίζει το Mega, να χαρίσει από τη Δευτέρα 21/9 στις 21.00,  στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης, με επίκεντρο τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Η τυπολογία της κωμωδίας στο κανάλι της Καλλιθέας εκπροσωπείται επίσης από τη νέα κωμική τρυφερή σειρά «Νταντά της γειτονιάς». Η πρεμιέρα της υπολογίζεται κάπου μέσα στον Οκτώβριο.

Ο ΑΝΤ1 συνεχίζει με τους «Σούπερ ήρωες» τους οποίους σύστησε στις παρυφές του προηγούμενου Πάσχα. Τα νέα απίθανα στους διαδρόμους του σούπερ μαρκετ με το προσωπικό και τις ιδιαίτερους πελάτες ετοιμάζονται.  

Με «Τα φαντάσματα» και τον τέταρτο κύκλο επεισοδίων του «IQ 160» συνεχίζει και τώρα το Star.

Στα «Φαντάσματα». το μπάχαλο συνεχίζεται σε άλλο επίπεδο σουρεαλιστικών καταστάσεων.

Στις φρέσκιες στοιχειωμένες καταστάσεις μπλέκονται ηθοποιοί, παρουσιαστές, περφόρμερς σε απρόσμενους ρόλους.Στην αστυνομική κωμική περιπετειώδη σειρά «IQ 160» μπαίνουν νέα δεδομένα στις ζωές των ηρώων που αλλάζουν τους συσχετισμούς και διμορφώνουν νέες καταστάσεις.

Αναμένεται ο προγραμματισμός των δύοκωμικών σειρών. Η ΕΡΤ θα έχει την κωμική σειρά «Κουτσουπιές». σε καθημερινή βάση (Δευτέρα έως Παρασκευή) και τα Σαββατοκύριακα θα παραλαμβάνει σκυτάλη η σατιρική «TV Land» εστιάζοντας στα παρασκήνια μιας καθημερινής σαπουνόπερας και τα ευτράπελα πίσω από τις κάμερες.

Αναμένεται ο χρονικός προσδιορισμός έναρξης μετάδοσης επεισοδίων και των δύο σειρών.

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