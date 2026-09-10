Στην… ανηφόρα η τηλεθέαση του Alpha για τρίτη ημέρα (9/9) στη σειρά

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Αύξησε κι άλλο την απόσταση από τον ανταγωνισμό ο Alpha παραμένοντας πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών και βελτιώνοντας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την τηλεθέαση του στο σύνολο της ημέρας και του προγράμματος του, σύμφωνα με τη Nielsen.
Δεύτερη επιλογή- με ανατροπή– ήταν ο ΣΚΑΪ που αν και οριακά, πέρασε μπροστά από το Mega. To Open διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση βελτιώνοντας κι αυτό την επίδοση του, έστω και λίγο, σε σχέση με την Τρίτη που μας πέρασε.
Στις θέσεις πέντε και έξι πλασαρίστηκαν Star και ΑΝΤ1, ακολουθώντας από απόσταση τα κρατικά κανάλια και το MAK TV.
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