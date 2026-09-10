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10.09.2026 18:25

Το «σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (9/9)

10.09.2026 18:25
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Θερινό limit up θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι κατάφερε το δεύτερο από τα δύο βραδινά επεισόδια της σειράς «Το σόι σου», καθώς παρότι σε επανάληψη, ώθησε το δείκτη τηλεθέασης της Nielsen πιο κοντά στο 6% κάτι που έχει να παρατηρηθεί αρκετό διάστημα, σε κανονικές συνθήκες και από τότε που κυριαρχούν οι επαναλήψεις εκπομπών στα προγράμματα των σταθμών.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Λίβερπουλ- Ατλέτικο Μαδρίτης για το CHL και τρίτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας αναδείχθηκε το κεντρικό δελτίο του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Στην μέση της 10άδας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα πέρασε το ολιγόλεπτο μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Το «Live news» παρέμεινε στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, ωστόσο υποχώρησε αρκετά, από την αρχή της εβδομάδας.

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ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 19:53
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