ΕΣΡ: Στον «αέρα» η σύνθεση του- Η ολομέλεια του ΣτΕ θα αποφανθεί για τη νομιμότητα της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρά ζητήματα για τη νομιμότητα της σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εντοπίζει το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και γι αυτόν ακριβώς το λόγο παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με την απόφαση 1083/2026 του.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην διαδικασία ανάδειξης των μελών του ΕΣΡ, με τον τρόπο που έγινε από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και πρέπει να προκύπτει από τα 3/5 του διακομματικού συλλογικού οργάνου του κοινοβουλίου.

Το ζήτημα ήταν αν οι 16 ψήφοι αρκούσαν για να καλυφθεί η συνταγματική απαίτηση των 3/5 του συνόλου των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων. Δεδομένου ότι τα 3/5 των 27 μελών αντιστοιχούν σε 16,2, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είχε υποστηρίξει ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία έπρεπε να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω, δηλαδή στις 17 ψήφους, και όχι προς τα κάτω.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είχε προσφύγει στο ΣτΕ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων, ασκώντας τις υπ’ αριθ. 2661/23-11-2023 και 2662/23-11-2023 αιτήσεις ακύρωσης κατά των σχετικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τη θέση που είχε προβληθεί τότε, οι διορισμοί έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 101Α του Συντάγματος, αφενός διότι δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα για την επίτευξη της απαιτούμενης ευρύτερης συναίνεσης, αφετέρου διότι δεν τηρήθηκε η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5.

Ίδιο αιτιολογικό, δηλαδή μη νόμιμη σύνθεση του ΕΣΡ, είχε και η προσφυγή στο ΣτΕ της Alter Ego Media, με την οποία ζητά ακύρωση απόφασης της Αρχής που εποπτεύει τα ΜΜΕ , με την οποία επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 πρόστιμο 90.000 ευρώ στο Mega για παραβίαση κατ’ εξακολούθηση των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας «περί υποχρέωσης σεβασμού της προσωπικότητας των αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων» και αφορούσαν σε ρεπορτάζ του σταθμού που αφορούσαν την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Διαβάστε επίσης

Open: Το αντιαισθητικό σκηνικό να παρακάμπτει ο Στραβελάκης την Παπακωστοπούλου σαν να είναι… βάρος

Ο ΣΚΑΪ για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Χασαπόπουλος – Βούλγαρη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι δεν τον σεβάστηκαν – Να μη χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα» (Video)