Δέκα τουρκικές παραβιάσεις και δύο εμπλοκές στο Αιγαίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο.
Οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν 10 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο, με δύο παραβιάσεις να οδηγούνται σε εικονικές αερομαχίες.
Τα οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν σε σχηματισμό τριών ζευγών σε περιοχές πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοαανατολικό Αιγαίο.
Συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη, τρία drone και έξι F-16, τα τέσσερα εκ των οποίων ήταν οπλισμένα, προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και σε άλλες 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Διαβάστε επίσης
Για 42 λεπτά υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν την ανακοπή καρδιάς – «Μίλησε» το μηχάνημα
Θάνατος Μαζωνάκη: Όταν η Γάκα ζητούσε να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός και διαφήμιζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – «Θα νιώσει ο ασθενής ευεξία σε όλα τα επίπεδα»
Τη Δευτέρα (14/9) στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.