Δέκα τουρκικές παραβιάσεις και δύο εμπλοκές στο Αιγαίο

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Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο.

Οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν 10 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο, με δύο παραβιάσεις να οδηγούνται σε εικονικές αερομαχίες.

Τα οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν σε σχηματισμό τριών ζευγών σε περιοχές πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοαανατολικό Αιγαίο.

Συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη, τρία drone και έξι F-16, τα τέσσερα εκ των οποίων ήταν οπλισμένα, προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και σε άλλες 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

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