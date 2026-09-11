Τη Δευτέρα (14/9) στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

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Τη Δευτέρα (14/9) στη Νίκαια, τη γειτονιά, που πέρασε τα παιδικά του χρόνια θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος και θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ΄ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς την Τετάρτη (9/9) κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σε βάρος των γιατρών Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο έχουν ασκηθεί διώξεις για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει πάνδημο πένθος.

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