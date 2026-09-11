Θάνατος Μαζωνάκη: Έφοδος της ΑΑΔΕ στο ιατρείο στο Κολωνάκι 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια δεύτερη, αμιγώς φορολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο στο Κολωνάκι και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής».

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Όταν η Γάκα ζητούσε να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός και διαφήμιζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – «Θα νιώσει ο ασθενής ευεξία σε όλα τα επίπεδα»

«Βόμβα» από τον δικηγόρο του Μαζωνάκη: Για μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρείο πριν κληθεί το ΕΚΑΒ – Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Συντετριμμένος ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου εμένα ποιος θα το φέρει πίσω;»