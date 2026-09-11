«Βόμβα» από τον δικηγόρο του Μαζωνάκη: Για μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρείο πριν κληθεί το ΕΚΑΒ – Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

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Μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση έκανε ο Χαράλαμπος Λυκούδης δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειάς του πλέον που μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι ο τραγουδιστής ήταν για 1,5 ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη δικογραφία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν περιέχονται βίντεο από την ώρα άφιξης στο ιατρείο ή φωτογραφίες από την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε την πλασμαφαίρεση, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο πριν τις 14:00 κάτι που – όπως λέει – αποδεικνύεται κι από τη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί και τον οποίο ο τραγουδιστής απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη δικογραφία αυτό έχει καταθέσει και εργαζόμενη που βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα που συνέβη το περιστατικό.

Μάλιστα, όπως είπε «από τη δικογραφία προκύπτει ότι έγινε μία προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μία προσπάθεια καθαρισμού του χώρου».

«Επίσης προκύπτει με βεβαιότητα από τη δικογραφία ότι δεν είναι αληθές αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς» αποκάλυψε ο κ. Λυκούδης.

«Όλα αυτά και πολλά άλλα, με οδήγησαν να ζητήσω σήμερα από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, διότι όταν κάνεις μία ιατρική πράξη για κάποιον που δεν προβλέπεται, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κάποια ασθένεια συμβατή με αυτήν την πράξη, όταν την κάνεις σε έναν χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, όταν λες ότι ο ασθενής είναι σε μία κατάσταση υπερδιέγερσης, όταν τελείς μία πράξη παράνομη, και όσον αφορά την εξειδίκευσή σου αλλά και όσον αφορά τον χρόνο που την τελείς, τότε αποδέχεσαι ότι όταν θα επέλθει ένα τραγικό αποτέλεσμα δεν θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις» συνέχισε ο δικηγόρος του δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Και σε αυτό το ιατρείο προκύπτει δεν λειτουργούσε καν ο απινιδωτής, το βασικό δηλαδή» πρόσθεσε.

Τι δεν «δένει» στις καταθέσεις των γιατρών, οι 4 αντιφάσεις που εξετάζει η αστυνομία

Την ίδια ώρα, τέσσερα κρίσιμα σημεία που παρουσιάζουν αντιφάσεις στις καταθέσεις για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ. στο διαβιβαστικό της. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τόσο την ώρα άφιξης του τραγουδιστή όσο και το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Στο προανακριτικό υλικό επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, διαφορετικές εκδοχές για την ώρα άφιξης, την παραμονή του στον χώρο της θεραπείας, τις ειδικότητες των δύο γιατρών και τη χρήση του απινιδωτή.

Παράλληλα, η Αστυνομία αναφέρεται σε δύο ακόμη στοιχεία που κρίθηκαν σημαντικά: τον καθαρισμό του χώρου αμέσως μετά το περιστατικό και το γεγονός ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Πρώτη αντίφαση: Η ώρα άφιξης του Μαζωνάκη

Η πρώτη ασυμφωνία αφορά την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

Η Ιωάννα Γάκα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 16:00. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ώρα δεν συμφωνεί με τις καταθέσεις τριών εργαζομένων του ιατρείου, οι οποίες δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την άφιξή του.

Από τις καταθέσεις προκύπτουν χρονικά σημεία που κυμαίνονται από περίπου τις 14:00-14:30 έως τις 15:30, ενώ νοσηλεύτρια τοποθετεί την άφιξή του περίπου στις 15:00.

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι μετέφερε τον Μαζωνάκη στις 13:55 έξω από το ιατρείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει την ασυμφωνία αυτή ως το πρώτο από τα τέσσερα κρίσιμα σημεία που προκύπτουν κατά την προανακριτική αξιολόγηση.

Στην προσπάθεια ανασύνθεσης του χρονολογίου, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν και βιντεοληπτικό υλικό. Από την ανάλυσή του προέκυψε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν από τις 13:59 έως τις 14:43 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, στοιχείο που εντάχθηκε στη συνολική χρονική ανασύνθεση των γεγονότων.

Δεύτερη αντίφαση: «Πολύ λίγο» στη θεραπεία ή τουλάχιστον 45 λεπτά;

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η δεύτερη αντίφαση, η οποία αφορά το χρονικό διάστημα παραμονής του Μαζωνάκη στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ακόμη ξεκινήσει η λειτουργία του μηχανήματος.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει και αυτή την ασυμφωνία ως μία από τις βασικές αντιφάσεις που προκύπτουν από την εξέταση των καταθέσεων.

Νοσηλεύτρια του ιατρείου ανέφερε ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο και παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, πήγε μαζί της στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα «INUS PHERESIS», προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη διαδικασία.

Η ίδια η Γάκα περιέγραψε στην κατάθεσή της ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι και συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης των ζωτικών του λειτουργιών. Ανέφερε επίσης ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα και, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Τρίτη αντίφαση: Οι ειδικότητες των γιατρών και οι άδειες λειτουργίας

Το τρίτο σημείο αφορά τις ειδικότητες που δήλωσαν οι δύο γιατροί σε σχέση με τα στοιχεία των αδειών λειτουργίας των ιατρείων.

Κατά την αρχική της εξέταση, η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι είναι γιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ειδικότητα παθολόγου.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις εξετάζονται σε αντιπαραβολή με τις άδειες των ιατρείων και τις υπηρεσίες που παρέχονταν στους ενδιαφερόμενους.

Η Ιωάννα Γάκα προσκόμισε βεβαίωση λειτουργίας συστεγαζόμενου ιδιωτικού ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με αριθμό πρωτοκόλλου 2336 και ημερομηνία 4 Ιουλίου 2013.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συγκεκριμένη βεβαίωση αφορά άδεια λειτουργίας «ιατρείου άνευ ειδικότητας» στην οδό Καρνεάδου 11, στον πρώτο όροφο.

Στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνεται και η βεβαίωση που αφορά τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στον οποίο χορηγείται άδεια λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου στην ίδια διεύθυνση, συστεγαζόμενου με το ιδιωτικό ιατρείο της Ιωάννας Γάκα.

Η αντιπαραβολή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την προανακριτική έρευνα, καθώς αφορά τη σχέση ανάμεσα στις ειδικότητες που δηλώθηκαν, στις άδειες λειτουργίας και στις ιατρικές υπηρεσίες που φαίνεται να παρέχονταν στους συγκεκριμένους χώρους.

Τέταρτη αντίφαση: Η απινίδωση και το μηχάνημα που δεν λειτουργούσε

Η τέταρτη αντίφαση αφορά τις ενέργειες που έγιναν μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησε απινίδωση, χωρίς όμως ο τραγουδιστής να ανταποκριθεί.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την καταγραφή του πληρώματος του ΕΚΑΒ, στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής ο οποίος δεν λειτουργούσε.

Η ΕΛ.ΑΣ. εντάσσει και αυτή την ασυμφωνία στα τέσσερα αυτοτελή σημεία που χρήζουν αξιολόγησης στο προανακριτικό υλικό.

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