Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ισχυρίζεται το ζευγάρι των γιατρών, η Γάκα ήταν «σε πανικό», ο Θεοδωρόπουλος «για φαγητό» – Τα ίχνη που επιχείρησαν να «σβήσουν»

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Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ιατρική πράξη στο ιατρείο του Κολωνακίου, στον χρόνο παραμονής του τραγουδιστή στον χώρο, αλλά και στις αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί στις καταθέσεις.

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Τα τρία σημεία που εξετάζουν οι Αρχές

Η δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών φαίνεται να στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το ιατρείο δείχνουν ότι η συσκευή είχε τεθεί σε λειτουργία για σημαντικό χρονικό διάστημα, γεγονός που εξετάζεται σε συνδυασμό με την κατάθεση της γιατρού για το πότε ξεκίνησε η διαδικασία.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν έφτασε στον χώρο. Οι Αρχές εξετάζουν εάν, δεδομένης της εικόνας του ασθενούς, έπρεπε να αποφασιστεί άμεσα η μεταφορά του σε νοσοκομείο αντί να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αδειοδότηση του ιατρείου και τη δυνατότητα διενέργειας πλασμαφαίρεσης. Στον χώρο εντοπίστηκαν δύο σχετικά μηχανήματα και ερευνάται εάν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια για τη χρήση τους.

Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Τι απαντούν οι δύο γιατροί

Οι κατηγορούμενοι απορρίπτουν την εικόνα που προκύπτει από την έρευνα.

Η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι οι διαφορετικές αναφορές της για το περιστατικό οφείλονται στην ένταση και τον πανικό που επικράτησαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Παράλληλα, αρνείται ότι υπήρξε δόλος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την κατάσταση.

Ο σύζυγός της, επίσης γιατρός και συστεγαζόμενος στον ίδιο χώρο, υποστηρίζει ότι δεν είχε συμμετοχή στην ιατρική πράξη και ότι την ημέρα εκείνη είχε άλλα τρία προγραμματισμένα ραντεβού με ασθενείς. Όπως αναφέρει, την ώρα του περιστατικού είχε μεταβεί για φαγητό, ενώ συστεγάζεται στο ίδιο ιατρείο με τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, παρενέβη μόνο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε, προκειμένου να πραγματοποιήσει ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Οι δύο γιατροί υποστηρίζουν ακόμη ότι οι συσκευές πλασμαφαίρεσης είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επικαλούμενοι σχετικές ενέργειες που είχαν προηγηθεί.

Το μηχάνημα που λειτουργούσε και τα στοιχεία της αυτοψίας

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα από την έρευνα στο ιατρείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ότι ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει επί δεκάδες λεπτά, με τα διαθέσιμα στοιχεία να κάνουν λόγο για περίπου 46 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.

Το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής αναμένεται να εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο ενεργοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε, αλλά και εάν υπάρχουν ενδείξεις μεταβολής ή διαγραφής δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, κατά την αυτοψία εντοπίστηκε ότι τα σωληνάκια της συσκευής είχαν καθαριστεί. Παρά το γεγονός αυτό, οι Αρχές εξετάζουν εάν είναι δυνατό να εντοπιστεί γενετικό υλικό μέσω ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων.

Στον χώρο κατασχέθηκαν επίσης έγγραφα, ιατρικοί φάκελοι, ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά δεδομένα, ενώ η έρευνα επεκτάθηκε και στην κατοικία του ζευγαριού στο Ψυχικό.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις ώρες

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της δικογραφίας είναι η διαφορά στις αναφορές για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή.

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης έφτασε μετά τις 16:00, περίπου στις 16:30, καθώς είχε καθυστερήσει στο ραντεβού.

Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες και άλλα στοιχεία της έρευνας φαίνεται να τοποθετούν την άφιξή του περίπου στις 13:30.

Αν αυτή η εκδοχή επιβεβαιωθεί, προκύπτει ένα χρονικό διάστημα περίπου τριών ωρών μέσα στο οποίο οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25. Όταν έφτασαν οι διασώστες, διαπίστωσαν ότι ο τραγουδιστής είχε φλεβοκαθετήρα, ενώ σύμφωνα με κατάθεση διασώστη το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε.

«Κλειδί» ο οδηγός ταξί

Στην προσπάθεια να λυθεί το χρονικό κενό, σημαντική θεωρείται η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Ο οδηγός έχει εντοπιστεί από τις Αρχές και αναμένεται να εξεταστεί από τη Δευτέρα.

Η μαρτυρία του μπορεί να επιβεβαιώσει την ώρα κατά την οποία ο τραγουδιστής έφτασε στο Κολωνάκι και να δώσει επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τη μεταφορά.

Η συγκεκριμένη κατάθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς επειδή η ώρα άφιξης αποτελεί ένα από τα σημεία στα οποία εμφανίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στις καταθέσεις και στα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του τραγουδιστή, χωρίς όμως να δοθεί οριστική απάντηση για την αιτία του θανάτου.

Η ιατροδικαστική εκτίμηση χαρακτηρίζει απροσδιόριστη την αιτία θανάτου, με αποτέλεσμα κρίσιμο ρόλο να αποκτούν πλέον τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε από τους ιατροδικαστές Νίκο Καλογρηά και Κώστα Κούβαρη, παρουσία του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Σωτήρη Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Χαράλαμπο Λυκούδη, από τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν προκύπτει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εάν ο θάνατος συνδέεται με κάποια από τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο.

Η οικογένεια ζητά βαρύτερη κατηγορία

Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει από την ανακρίτρια την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, αναμένεται να ζητηθούν επιπλέον ανακριτικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ και η προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή.

Η οικογένεια αναμένεται επίσης να ζητήσει εξετάσεις DNA στα μηχανήματα του ιατρείου, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ίχνη που μπορούν να συνδέσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν και να αξιολογούν τα στοιχεία της υπόθεσης. Κάμερες, καταθέσεις, ιατρικοί φάκελοι, δεδομένα από τις συσκευές και εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να συνθέσουν σταδιακά το πλήρες χρονικό.

Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται πλέον η κατάθεση του οδηγού ταξί, η ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, το ακριβές αίτιο του θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

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