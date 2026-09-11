Φωτονιάτα: «Όταν τα δισεκατομμύρια ανεβοκατεβαίνουν κάθε μέρα, το πρόβλημα αξιοπιστίας δεν είναι δικό μας»

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Αιχμές για την αναξιοπιστία της κυβέρνησης στη συζήτηση περί κοστολόγησης άφησε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛΑΣ, Ευγενία Φωτονιάτα, μιλώντας χθες στον Αθήνα 9.84 και τον δημοσιογράφο Χάρη Ιωάννου.

Ξεκινώντας από την αντιπαράθεση για την κοστολόγηση, υπογράμμισε ότι υπάρχουν πρώτα απ’ όλα δύο δεδομένα: η ΕΛΑΣ έχει δημοσιοποιήσει αναλυτική κοστολόγηση, μέτρο-μέτρο και έτος-έτος, και είναι έτοιμη να καταθέσει το πρόγραμμά της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μόλις αυτό είναι επιχειρησιακά έτοιμο να προχωρήσει σε αξιολογήσεις.

Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, εξήγησε, οι κυβερνητικές εκτιμήσεις για το κόστος του προγράμματος μεταβάλλονται συνεχώς. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως «τα δισεκατομμύρια ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ανάλογα με το κυβερνητικό στέλεχος που τοποθετείται, γεγονός που κάθε άλλο παρά συμβάλλει σε μια σοβαρή και τεκμηριωμένη δημοσιονομική συζήτηση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται το τελευταίο διάστημα διαφορετικοί οικονομικοί δείκτες και μεγέθη στην αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ. Έφερε ως παράδειγμα τη σύγχυση μεταξύ εισοδήματος και πλούτου, που επιχειρεί η κυβέρνηση και που όπως είπε «δεν αποτελεί μια τεχνική λεπτομέρεια», αλλά πρόκειται, είπε, για δύο διαφορετικές οικονομικές έννοιες, πάνω στις οποίες στηρίζονται διαφορετικές πολιτικές επιλογές.

«Η Αριστερά που θέλει να κυβερνήσει δε μπορεί να αγνοεί τους περιορισμούς»

Στο ίδιο πλαίσιο εξήγησε πως εντάσσεται και η πρόταση για φορολόγηση του καθαρού πλούτο, καθώς δεν πρόκειται για φορολόγηση του εισοδήματος με άλλο όνομα, αλλά για μια σαφή πολιτική επιλογή στην κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης: μεγαλύτερη συνεισφορά από εκείνους που διαθέτουν πολύ μεγάλη καθαρή περιουσία, ώστε τα βάρη να κατανέμονται δικαιότερα και να δημιουργείται περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για την κοινωνική πλειοψηφία.

Η ίδια επισήμανε ότι «μια σύγχρονη Αριστερά που επιδιώκει να κυβερνήσει δεν μπορεί να αγνοεί τους πραγματικούς δημοσιονομικούς, ευρωπαϊκούς και οικονομικούς περιορισμούς». Και πως οφείλει να τους γνωρίζει, να τους ενσωματώνει στον σχεδιασμό της και ταυτόχρονα να προσπαθεί να διευρύνει τα όρια του εφικτού προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Εξάλλου, εξήγησε, αυτή είναι η κατεύθυνση αποτυπώνεται και στους βασικούς άξονες του προγράμματος της ΕΛΑΣ: ισχυρό Κοινωνικό Κράτος, στήριξη των νέων, αναζωογόνηση της Περιφέρειας, αλλά και ένα σύγχρονο Αναπτυξιακό Κράτος που κινητοποιεί επενδύσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

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