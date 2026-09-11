Απάντηση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: Προσωπική η θέση μου, κρούουν ανοιχτές θύρες τα κόμματα της αντιπολίτευσης

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Απαντώντας στις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης τονίζει σε δήλωση του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου Real Voice News ότι οι σχετικές ανακοινώσεις «κρούουν ανοιχτές θύρες», καθώς, όπως επισήμανε, είχε διευκρινίσει επανειλημμένως κατά τη συνέντευξή του ότι εξέφραζε αποκλειστικά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική πρόταση.

«Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με δήλωσή του στον Real Voice News.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι την ίδια θέση έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση που ποτέ εξεταζόταν η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, θα έπρεπε να υπάρξει ειδική μέριμνα για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει: «Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν, έχοντας επισημάνει ότι αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, ή εποχικοί εργαζόμενοι».

Η δήλωση που προκάλεσε τα «πυρά» από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εξαπολύει στην κυβέρνηση και δη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε ότι προσωπικά θα εισηγηθεί, αν η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου κυβέρνηση, το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για 2 μήνες, εξηγώντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση που θα πει πως δεν βρίσκει προσωπικό» και ότι τα χρήματα από την περικοπή του επιδόματος ανεργίας πρέπει «να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία», αλλά και σημειώνοντας ότι «άλλα επιδόματα, όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».

Ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η παραπάνω θέση είναι προσωπική του, ωστόσο, ήδη ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με την ΕΛΑΣ να σημειώνει ότι «σε μια βαθιά κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη πρόταση προχώρησε ο κ. Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε. Με ωμό τρόπο δήλωσε πως “προσωπικά θα εισηγηθεί, αν η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου κυβέρνηση, το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για 2 μήνες”. Ο λόγος; Γιατί η χώρα μας, λέει, έχει χαμηλή ανεργία και μεγάλη ανάπτυξη και…πια δεν χρειάζεται αυτό το επίδομα! Δεν ξέρουμε σε ποια χώρα ζουν οι Υπουργοί της ΝΔ, αλλά είναι βέβαιο πως μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους, τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και το ίδιο το κοινωνικό κράτος, ακόμη δυσκολότερες μέρες».

Κατά την ΕΛΑΣ, «ο κ. Μαρινάκης δεν έκανε “λάθος”. Είναι απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο “κενό” που άφησε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση ακολουθεί τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού για να καλύψει το έλλειμα των πολιτικών της. Λες και η εξαθλίωση των ανέργων, οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, οι περικοπές επιδομάτων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα δώσουν ώθηση στο επιχειρείν, όταν όλοι οι μικρομεσαίοι κλάδοι είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό και όταν το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε στους ημέτερους κουμπάρους της κυβέρνησης, χωρίς καμία δυνατότητα να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση, να ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και να επεκταθούν σε νέες αγορές ενισχύοντας τις υποδομές τους».

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλή θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγικότητα της Εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε υπεραπασχόληση σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας και απουσία εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης. 43% περίπου των νέων προσλήψεων είναι πια μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, που σημαίνει 472 ευρώ καθαρά, ενώ περίπου μέσα σε έναν χρόνο 5.000 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μετατράπηκαν σε μερικής. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που όσοι καλούνται να βρουν εργασία έχουν να αντιμετωπίσουν το 13ωρο, τις απλήρωτες υπερωρίες, την ανεξέλεγκτη εργοδοτική αυθαιρεσία και την υπερεργασία και μια συνολική αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων», υποστήριξε η ΕΛΑΣ.

Τόνισε, δε, ότι «το “εργασιακό” θαύμα που υπερασπίζεται ο κ. Μαρινάκης είναι γνωστό σε όλους ότι αποτελεί μόνο μια γαλάζια επικοινωνιακή φούσκα. Η σκληρή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα λέει τα εξής (στοιχεία από ΕΡΓΑΝΗ): Αλήθεια, σε μια χώρα με πληθωρισμό 3,8, που από το 2022 μέχρι το 2025 τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 31,3% και μόνο το 2025, τα ενοίκια αυξήθηκαν επιπλέον 10% και που η αγοραστική δύναμη των πολιτών βρίσκεται στην τελευταία θέση της ευρωζώνης μαζί με την Βουλγαρία, ο κ. Μαρινάκης το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι η περικοπή του επιδόματος ανεργίας;

Και αλήθεια, σε μια χώρα που οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν με τα κόκκινα χρέη, τα λουκέτα και την δυσθεώρητη αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων, εξαιτίας της καλπάζουσας ακρίβειας με υπογραφή Μητσοτάκη, αυτό μόνο σκέφτηκε η ΝΔ για να κατευνάσει τις αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου όταν αυτό καθημερινά εξαφανίζεται από τα καρτέλ και τις εξαγορές από τα συμφέροντα που η ίδια υπηρετεί;».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός «ετοιμάζει εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους». «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους. Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».

Αλλά και η Νέα Αριστερά υπογράμμισε ότι «σε μια οικονομία στην οποία οι εργαζόμενοι αδυνατούν να βγάλουν τον μήνα, καθώς το κόστος ζωής εκτοξεύεται κάθε μήνα λόγω της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλει την απόλυτη εξαθλίωση των ανέργων. Θέλει, δε, να μετακυλήσει την ευθύνη για την αδυναμία εύρεσης εργασίας στους ίδιους τους ανέργους».

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