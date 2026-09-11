Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης – «Σίγουρη» η κάθοδός του στις εκλογές

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Σε τέσσερις ημέρες – στις 15 Σεπτεμβρίου – αποφυλακίζεται ο καταδικασθείς για διεύθυνση της εγκλήματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Όπως δήλωσε η συνήγορός του, Βάσω Πανταζή, «ο κ. Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό».

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι «ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες».

Υπενθυμίζεται ότι οι καταδικασμένοι για εγκληματική οργάνωση με πρόσφατη τροπολογία χάνουν το δικαίωμα του πολιτεύεσθαι, ωστόσο ο Η. Κασιδιάρης έχει προσβάλει την καταδίκη του σε δεύτερο βαθμό στον Άρειο Πάγο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «δεν σκοπεύω να πολιτευτώ ως επικεφαλής ή πρόεδρος ή γενικός γραμματέας ή ιδρυτής κόμματος, κ.ο.κ.».

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