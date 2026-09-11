Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους»

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«Απέναντι στην ατζέντα του χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μισαλλοδοξία, διεκδικώντας ισχυρή, δημόσια, συμπεριληπτική παιδεία», τονίζει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου στο μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά.

Ολόκληρο το μήνυμα της Ρ. Δούρου:

«”Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη”, έγραφε στο άρθρο 22 στα “Δίκαια του Ανθρώπου” ο Ρήγας Φεραίος.

Η παρότρυνση του 18ου αιώνα παραμένει επίκαιρη όσο ο ορίζοντας της Παιδείας σκοτεινιάζει με την επιστροφή αναχρονιστικών, οπισθοδρομικών απόψεων.

Απέναντι στην ατζέντα του χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μισαλλοδοξία, διεκδικώντας ισχυρή, δημόσια, συμπεριληπτική παιδεία.

Διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα.

Καλή σχολική χρονιά!».

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