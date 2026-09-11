Εκλογές: Πώς ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει στο «ζύγι» της επιλογής και την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία

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Η οικονομία παραμένει ο βασικός άξονας της κυβερνητικής στρατηγικής προς τις εκλογές, όμως η εθνική ασφάλεια αποκτά ολοένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, σε μια περίοδο αναζωπύρωσης της τουρκικής ρητορικής προσφέρεται για να συνδεθούν οι δύο επιδιώξεις. Η υπόσχεση μεγαλύτερης ευημερίας και η εικόνα μιας χώρας που διαθέτει την ισχύ να προστατεύει τα συμφέροντά της.

Το Καστελόριζο συμπυκνώνει αυτόν τον διπλό συμβολισμό. Δεκαέξι χρόνια μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου για την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης, και την είσοδο της χώρας τα μνημόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική εθνική διαδρομή. Η παρουσία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, μαζί με τις επισκέψεις σε έργα και τη συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης, συνδέει την υπεράσπιση της ακριτικής Ελλάδας με την καθημερινότητα των κατοίκων της.

Στο οικονομικό σκέλος, η πρωθυπουργική παρέμβαση της 10ης Σεπτεμβρίου επανέφερε τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», με ορίζοντα το 2030. Εισοδήματα, οικογένεια, περιφέρεια, ενεργειακό κόστος και επενδύσεις συγκροτούν την κυβερνητική υπόσχεση για την επόμενη περίοδο. Το εκλογικό ζητούμενο είναι να μεταφραστεί η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών σε προσωπική προοπτική για τον πολίτη. Η αμυντική ισχύς προσθέτει σε αυτήν την υπόσχεση τη διάσταση της ασφάλειας.

Η αναφορά Ερντογάν στην Κας, τη μικρασιατική ακτή που απέχει λίγα ναυτικά μίλια από το νησί και η στοχοποίηση του Καστελόριζου από τουρκικά μέσα προσδίδουν πρόσθετο βάρος στην επίσκεψη. Η αποτροπή, πάντως, χρειάζεται συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και οι αμυντικές συνεργασίες αποτελούν το υπόβαθρο του πρωθυπουργικού επιχειρήματος. Χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαιρέτισε τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, στον απόηχο της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η εξέλιξη προσφέρεται πολιτικά στην κυβέρνηση ως ένδειξη ότι οι εξοπλιστικές επιλογές συνοδεύονται από διεθνή ερείσματα. Η επιχειρησιακή τους αξία, βεβαίως, θα κριθεί στην υλοποίηση.

Αντίστοιχα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου συνδέει την ανάπτυξη με την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες για επανεκκίνηση εργασιών έως το τέλος Οκτωβρίου αν επιβεβαιωθούν θα δώσουν απάντηση σε ένα ευρύτερο πολιτικό διακύβευμα. Κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να προχωρά σημαντικά έργα, αξιοποιώντας συνεργασίες και διπλωματική υποστήριξη, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις.

Στην εκλογική ανάγνωση αυτής της στρατηγικής, ο κ.Μητσοτάκης έχει περιθώριο να απευθυνθεί τόσο σε συντηρητικούς ψηφοφόρους που δίνουν έμφαση στα εθνικά θέματα όσο και σε πολίτες που αξιολογούν πρωτίστως τη σταθερότητα. Η προβολή αμυντικής επάρκειας μπορεί να ενισχύσει το επιχείρημα της κυβερνητικής συνέχειας. Όμως δεν θα δώσει από μόνη της συγκεκριμένο εκλογικό όφελος εάν δεν υποχωρήσει η δυσαρέσκεια για την καθημερινότητα και την ακρίβεια.

Υπάρχει, άλλωστε, σαφές όριο ανάμεσα στην επίκληση της σταθερότητας και στην καλλιέργεια φόβου. Το «άδειασμα» του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Γιώργο Φλωρίδη και το μήνυμα προς άλλους υπουργούς που θα έχουν και στο μέλλον την ιδέα να συνδέσουν μια ενδεχόμενη ακυβερνησία με μια τουρκική επιθετική ενέργεια ήταν σαφη. Η κυβέρνηση θέλει να γίνει κατανοητό προς όλα τα γαλάζια στελέχη, πόσο εύκολα το επιχείρημα της ασφάλειας μπορεί να προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αντίδραση, όταν μετατρέπεται σε απειλητική προειδοποίηση προς τους ψηφοφόρους.

Το στοίχημα για τον πρωθυπουργό είναι συνεπώς απαιτητικό. Να συνδέσει την οικονομική προοπτική με αξιόπιστη εθνική προστασία. Η αποτρεπτική ισχύς μπορεί να συμπληρώσει την εκλογική του επιχειρηματολογία. Η πειστικότητά της εξαρτάται από αποτελέσματα, ψυχραιμία και συνέπεια, ενώ η οικονομία εξακολουθεί να κρίνεται στο εισόδημα και στη ζωή των πολιτών.

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