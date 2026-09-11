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11.09.2026 10:42

ΕΛΑΣ: Η στήριξη της εκπαίδευσης είναι επένδυση στα παιδιά μας και στο μέλλον της χώρας μας!

11.09.2026 10:42
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Καλή σχολική χρονιά εύχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, με ανακοίνωση του τομέα Παιδείας του κόμματος και τονίζει ότι «ο αγώνας για τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης είναι διαρκής».

Ειδικότερα, σημειώνει πως τα σχολεία αναμένουν και οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για:

* την άμεση κάλυψη των 15.000 κενών, αφού κατά δήλωση της κ. υπουργού παιδείας οι προσλήψεις αναπληρωτών θα φτάσουν τις 45.000 και έχουν γίνει μόνο 30.000,

* τη διαμόρφωση συνθηκών σχολικής ειρήνης, τη θεσμική θωράκιση και την παύση των διώξεων των εκπαιδευτικών, για μια ήρεμη συνεργατική και δημιουργική σχολική καθημερινότητα,

* την οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και την αύξηση των μόνιμων διορισμών,

* τη μείωση του αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα, για την εφαρμογή μεθόδων που προκαλούν την ενεργό συμμετοχή, την ανάδειξη της φωνής των παιδιών, και την αποτελεσματικότερη διαχείριση εντάσεων,

* την κάλυψη όλων των σχολείων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την αντιμετώπιση των σύνθετων ψυχοκοινωνικών θεμάτων που αναδεικνύονται στη σχολική ζωή,

* τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών και την παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης,

* τη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια παιδεία, για να πάψει να είναι η χώρα μας ουραγός μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

«Η ΕΛΑΣ είναι παρούσα για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου με συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις που προσφέρουν λύσεις στα πραγματικά και μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης. Η στήριξη της εκπαίδευσης είναι επένδυση στα παιδιά μας και στο μέλλον της χώρας μας!», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

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