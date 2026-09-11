Θεσσαλονίκη: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού – «Το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας»

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Στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης έδωσε το παρών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε χαιρετισμό προς τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς. «Εάν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια και δεν πρέπει το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία να τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες που ανοίγουν τα σχολεία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Πρέπει να εργαστούμε, πέρα από κόμματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα σε κάθε νομό και ιδιαίτερα σε νομούς της ακριτικής Ελλάδας» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

«Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά. Είμαστε δίπλα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας.

Κάθε πρωί, σε κάθε αίθουσα, δεν γίνεται μόνο μία εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του Ελληνισμού το μέλλον της πατρίδας. Διότι το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας.

Πρέπει, λοιπόν, να δούμε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Και φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα.

Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια, λιγοστεύουν τα πρωτάκια, αίθουσες κλείνουν και οι ελλείψεις επιμένουν να είναι σημαντικές, δυσκολεύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία».

Μετά τη λήξη της τελετής ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε με δασκάλους, μαθητές και γονείς.

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