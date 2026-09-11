ΕΛΑΣ: Βλέπουν «σπέκουλα» στο σήριαλ της κοστολόγησης αλλά και «ασυμφωνία» στο κυβερνητικό στρατόπεδο – Επιμένουν για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

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Με θυμηδία παρακολουθούν στην ΕΛ.Α.Σ. το σήριαλ των υπερκοστολογήσεων του προγράμματός της εκ μέρους της κυβέρνησης και αναρωτιούνται πού θα κάτσει η «μπίλια» καθώς μέχρι στιγμής έχουν δει τη δημοσιότητα τρεις διαφορετικές εκδοχές.

Τον Ιούλιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογέωργης έλεγε ότι ο Τσίπρας τάζει 18 δισ. την περασμένη εβδομάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για 13 δισ. και χθες, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Τσίπρα στη ΔΕΘ, το ΥΠΟΙΚ έβγαλε το κόστος του προγράμματος 40 δισ.

Έτσι με μια δόση ειρωνείας στην ΕΛ.Α.Σ. αναρωτιούνται γιατί Μαξίμου και ΥΠΟΙΚ δε συμφωνούν σε ένα νούμερο και «αλληλοαδειάζονται» κι επιπλέον λένε πως αναμένουν να δουν αν η υπόθεση αυτή λήγει εδώ ή αν το σήριαλ έχει κι άλλο επεισόδιο.

Στο μεταξύ η ΕΛ.Α.Σ. σταθερά δηλώνει πως το πρόγραμμα θα σταλεί στον επίσημο φορέα που η ίδια η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει γι’ αυτή τη δουλειά, για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων, και καλεί και την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο με το δικό της πρόγραμμα, ώστε οι εκατέρωθεν εξαγγελίες να αξιολογηθούν στην ίδια βάση με την ίδια μεθοδολογία.

«Κομματικοποίηση του κράτους»

Στην Αμαλίας αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση «βιάζεται» και δεν περιμένει την 1η Νοεμβρίου οπότε το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε φάση στελέχωσης, θα παραλαμβάνει επίσημα προτάσεις των κομμάτων προς κοστολόγηση. Και βιάζεται, διότι στόχος είναι να περάσει η «σπέκουλα» ότι το πρόγραμμα Τσίπρα θα ρίξει τη χώρα στα βράχια, ότι ο Τσίπρας έμεινε ο ίδιος κι απαράλλαχτος παρά το rebranding, ότι είναι «ανεύθυνος» και «εξαπατά» τους πολίτες, κ.ο.κ.

Από την ΕΛ.Α.Σ. παρατηρούν λοιπόν ότι για τις επείγουσες αυτές επικοινωνιακές ανάγκες, από την κυβέρνηση και το Μαξίμου δεν διστάζουν να παρακάμψουν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που θεσμοθέτησαν, και αδιαφορούν για την εικόνα «κομματικοποίησης του κράτους» που εκπέμπουν όταν χρησιμοποιούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το ΥΠΟΙΚ για να «κοστολογούν» τα προγράμματα της αντιπολίτευσης – «ενώ δεν είναι αυτή η δουλειά τους» λένε, «η δουλειά τους είναι τα οικονομικά του κράτους».

Το «καρφί» για τον Πιερακκάκη

Στην χθεσινή της ανακοίνωση για το non paper του ΥΠΟΙΚ η ΕΛ.Α.Σ. πέταξε κι ένα «καρφί» για τον Κυριάκο Πιερρακάκη αφού απέδωσε την νέα υπερκοστολόγηση σε κεκτημένη ταχύτητα από τις υπερκοστολογήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς μεταξύ άλλων ανέφεραν: «Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά «κοστολόγηση» της ΝΔ. Από τα 18 δισ. του κ. Κοντογεώργη, στα 13 δισ. του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισ. του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ».

Κατά τα λοιπά, και σε σχέση με την κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. – 7,5 δις στην τετραετία – χθες η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου σε συνέντευξή της επανέλαβε τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου, ότι δηλαδή το κόμμα στο οικονομικό επιτελείο του έχει καταρτισμένα στελέχη με εμπειρία διακυβέρνησης και με την εμπειρία «της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το μνημόνιο και της δημοσιονομικής εξυγίανσης συγχρόνως με τη στήριξη της ευαλωτότητας».

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