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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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11.09.2026 08:35

Επίδομα Παιδιού: Κλείνει προσωρινά στις 18:00 η πλατφόρμα Α21 – Οι επόμενες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ

11.09.2026 08:35
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Κλείνει προσωρινά σήμερα (11/9) στις 18:00 η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το Επίδομα Παιδιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δε θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα.

Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι επόμενες πληρωμές του 2026

Για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18-24 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

O σύνδεσμος της εφαρμογής του Α21: https://www.idika.gov.gr/Opeka-gov/2023/Home/Contact.

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