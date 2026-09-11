Σύρος: Επέστρεψε στο λιμάνι πλοίο για διακομιδή 49χρονου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Στο λιμάνι της Σύρου επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η αποβίβαση 49χρονου μέλους του πληρώματος που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από Σύρο για Πειραιά, όμως επέστρεψε στο λιμάνι του νησιού ώστε ο 49χρονος να μεταφερθεί με ασφάλεια για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σύρου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Blue Star 2 θα συνέχιζε το δρομολόγιό του προς τον Πειραιά.

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