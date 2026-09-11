Κορυδαλλός: Άγρια καταδίωξη μετά από καβγά στον δρόμο – Αυτοκίνητο παρέσυρε μοτοσικλέτα, πέντε προσαγωγές

Takeaways by to pontiki AI Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν περιστατικό με διαδοχικές αντιπαραθέσεις και συμπλοκή μεταξύ επιβαινόντων σε μοτοσικλέτα και αυτοκίνητο που κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα.

Οι δύο πλευρές διαπληκτίστηκαν επανειλημμένα σε διάφορα σημεία μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο προσέκρουσε στη μοτοσικλέτα και σε κολώνα.

Ο τραυματισμένος αναβάτης της μοτοσικλέτας διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ η ένταση συνεχίστηκε πεζή με την εμπλοκή και δεύτερης μοτοσικλέτας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ ένα ακόμη άτομο διέφυγε και οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης παραμένουν σε εξέλιξη.

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό με διαδοχικές αντιπαραθέσεις, καταδίωξη στους δρόμους, παράσυρση μοτοσικλέτας και συμπλοκή ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στον Κορυδαλλό. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και τρία άτομα σε αυτοκίνητο φέρονται να συναντήθηκαν και να διαπληκτίστηκαν τουλάχιστον τρεις φορές, μέχρι που η αντιπαράθεση κατέληξε σε σύγκρουση και τραυματισμό.

Η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 21:05, ωστόσο όλα φαίνεται να είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με τη Λεωφόρο Κηφισού. Εκεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και των τριών επιβαινόντων σε αυτοκίνητο. Οι δύο πλευρές, όμως, δεν απομακρύνθηκαν οριστικά.

Τρεις συναντήσεις μέχρι τη σύγκρουση

Λίγο αργότερα οι ίδιοι άνθρωποι βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι, αυτή τη φορά στην πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλλό, όπου σημειώθηκε δεύτερο φραστικό επεισόδιο. Η ένταση συνεχίστηκε και οι δύο πλευρές συναντήθηκαν για τρίτη φορά, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Κέκροπος.

Εκεί, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μοτοσικλέτα πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητο και του έκλεισε τον δρόμο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε εν ζωή στο Τζάνειο Νοσοκομείο.



Κυνηγήθηκαν πεζή – Εμφανίστηκε και δεύτερη μοτοσικλέτα

Το επεισόδιο, ωστόσο, δεν τελείωσε με τη σύγκρουση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φέρονται να συνέχισαν την αντιπαράθεση πεζή, κυνηγώντας ο ένας τον άλλον.

Στο σημείο εμφανίστηκε στη συνέχεια δεύτερη μοτοσικλέτα, με τον αναβάτη της να επιτίθεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον οδηγό του αυτοκινήτου.

Αστυνομικοί επενέβησαν και προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές, ενώ ένα ακόμη άτομο κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον ολόκληρη την αλληλουχία των περιστατικών, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου και τι προηγήθηκε της κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης.

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