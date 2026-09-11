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11.09.2026 08:08

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε αίτημα του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για χτυπήματα κατά των Χούθι

11.09.2026 08:08
trump bin salman usa

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Δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε την Πέμπτη (10/9) ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Σε αυτά, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος παρότρυνε τον Αμερικανό πρόεδρο να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη κατά των Χούθι.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, ενώ η Ουάσινγκτον ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθι επί του παρόντος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο άμεσα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας παράκτια πόλη στην Υεμένη, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο και τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου.

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