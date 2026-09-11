Fourlis: Ανεβαίνουν οι πωλήσεις, πιέζονται τα κέρδη και το μεγάλο στοίχημα μεταφέρεται στο 2027

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια χρονιά αυξημένων πωλήσεων αλλά και σημαντικών πιέσεων στην κερδοφορία κινείται ο όμιλος Fourlis, με τη διοίκηση να τοποθετεί ουσιαστικά στο 2027 την περίοδο κατά την οποία αναμένεται να αποτυπωθούν στα οικονομικά μεγέθη τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανέδειξε αυτή τη διπλή εικόνα: ανάπτυξη του κύκλου εργασιών από τη μία πλευρά και ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα από την άλλη.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,6% και διαμορφώθηκαν περίπου στα 284 εκατ. ευρώ, με τα εμπορικά δίκτυα να συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Ωστόσο, στην τελευταία γραμμή καταγράφηκαν ζημίες περίπου 1,67 εκατ. ευρώ, καθώς στα αποτελέσματα πέρασαν αυξημένα λειτουργικά κόστη, δαπάνες που συνδέονται με τον μετασχηματισμό του ομίλου, αλλά και οι πιέσεις που καταγράφονται στη ρουμανική αγορά.

Η Ρουμανία ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα

Η Ρουμανία αποτελεί αυτή την περίοδο ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα για τον όμιλο. Η υποχώρηση της καταναλωτικής ζήτησης, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις, επηρεάζει τις επιδόσεις, με τη διοίκηση να υπολογίζει ότι η συνολική αρνητική επίδραση για το 2026 μπορεί να φτάσει περίπου στα 5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα μετασχηματισμού, το οποίο δημιουργεί σημαντικές έκτακτες επιβαρύνσεις στη φετινή χρήση. Οι σχετικές δαπάνες υπολογίζονται συνολικά στα 10,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,1 εκατ. ευρώ αναμένεται να επιβαρύνουν το δεύτερο εξάμηνο.

Η εικόνα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αλλάζει από το 2027. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να δημιουργήσει επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη περίπου 9,1 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τα περιθώρια κέρδους.

Συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα

Παρά τις πιέσεις, ο Fourlis συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανάπτυξη των δικτύων Intersport και Foot Locker, αλλά και οι επενδύσεις που συνδέονται με το νέο Κέντρο Διανομής της InterIKEA.

Για ολόκληρο το 2026 ο όμιλος διατηρεί τον στόχο για πωλήσεις περίπου 645 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση 8,6%, και EBIT μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ. Έτσι, το βασικό στοίχημα δεν βρίσκεται πλέον μόνο στην αύξηση του τζίρου, αλλά στο πόσο γρήγορα η ανάπτυξη των πωλήσεων θα μεταφραστεί σε ισχυρότερη κερδοφορία.

Διαβάστε επίσης

Enaon: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των ενεργειακών υποδομών στην ελληνική αγορά

Mitsis: Νέος επενδυτικός κύκλος σε έξι προορισμούς με αιχμή Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο

Hellenic Train: Επένδυση 308 εκατ. ευρώ φέρνει 25 νέα τρένα στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο