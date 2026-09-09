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09.09.2026 08:25

Hellenic Train: Επένδυση 308 εκατ. ευρώ φέρνει 25 νέα τρένα στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο

09.09.2026 08:25
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Στην ανανέωση του στόλου της με μια επένδυση που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ ποντάρει η Hellenic Train, επιχειρώντας να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται η προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων συρμών Coradia Stream, συνολικής αξίας 308 εκατ. ευρώ, ενώ στο νέο τροχαίο υλικό προστίθενται και δύο υβριδικά τρένα Hitachi Blues. Η εταιρεία παρουσιάζει το πρόγραμμα στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, δίνοντας έμφαση στην ανανέωση του στόλου, στην τεχνολογία και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ηλικία και η κατάσταση του τροχαίου υλικού αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Οι νέοι συρμοί προορίζονται να αλλάξουν σταδιακά αυτή την εικόνα, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα συμβαδίσει και η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής.

Η Hellenic Train συνδέει την επένδυση με ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού, το οποίο περιλαμβάνει ψηφιακές υπηρεσίες, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Τα δύο υβριδικά Hitachi Blues αποτελούν μία ακόμη προσθήκη στη νέα γενιά τροχαίου υλικού, καθώς μπορούν να λειτουργούν με διαφορετικές πηγές ενέργειας και να εξυπηρετούν γραμμές με διαφορετικά χαρακτηριστικά ηλεκτροκίνησης.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, δεν περιορίζεται στην αγορά των νέων τρένων. Η πραγματική αλλαγή για τον επιβάτη θα κριθεί από το κατά πόσο η ανανέωση του στόλου θα συνοδευτεί από αξιόπιστο δίκτυο, μικρότερους χρόνους διαδρομής, συνέπεια στα δρομολόγια και υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

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