Alpha Bank: Αποκλειστικός Συντονιστής για κοινοπρακτική χρηματοδότηση ύψους 325 εκατ. ευρώ στη THEON International

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Alpha Bank ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση κοινοπρακτικής χρηματοδότησης ύψους €325 εκατ. προς τη THEON International, κορυφαίο ευρωπαϊκό όμιλο στον τομέα της ανάπτυξης και παραγωγής συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της THEON, την υλοποίηση των στρατηγικών της πρωτοβουλιών και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ηγετικής θέσης που κατέχει στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της αμυντικής τεχνολογίας.

Η Alpha Bank, ενεργώντας ως Αποκλειστικός Συντονιστής της συναλλαγής, συντόνισε με επιτυχία τη συμμετοχή κορυφαίων ελληνικών και διεθνών τραπεζικών οργανισμών. Η Alpha Bank, η CrediaBank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχαν ως Mandated Lead Arrangers και Δανειστές, ενώ οι BNP Paribas και Deutsche Bank συμμετείχαν ως Lead Arrangers και Δανειστές.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε δεσμεύσεις που υπερέβησαν το αρχικό ζητούμενο ύψος χρηματοδότησης, καταδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον της τραπεζικής αγοράς για εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας στον αμυντικό κλάδο.

Η τελετή υπογραφής της χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, όπου παρευρέθηκαν από πλευράς τράπεζας ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, ο Chief Corporate and Institutional Banking Νίκος Νεζερίτης, η Syndications Director Ελεωνόρα Καραμάνη και ο Αθανάσιος Μπουκουράκης, Deputy Head of Industrial and Resources.

Ο Chief Corporate and Institutional Banking Νίκος Νεζερίτης δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Alpha Bank να υποστηρίζει επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και διεθνή προσανατολισμό. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τη THEON, μία εταιρεία που διακρίνεται για την τεχνολογική της υπεροχή, την καινοτομία και τη σημαντική συμβολή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, η συναλλαγή αναδεικνύει την ικανότητα της Τράπεζας να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες χρηματοδοτικές λύσεις, κινητοποιώντας ένα ισχυρό δίκτυο εγχώριων και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών προς όφελος των πελατών της»

Ο Chief Financial Officer της THEON Δημήτρης Παρθένης δήλωσε: «Η σημαντική αυτή χρηματοδότηση από κοινοπραξία Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τραπεζών ύψους €325 εκατ. θα υποστηρίξει την υλοποίηση των στρατηγικών εξαγορών που έχουμε ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες. Το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει περισσότερα από €850 εκατ. νεας ρευστότητας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες μέσω δανειακών και ιδιωτικών κεφαλαίων καταδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η THEON από την τραπεζική και επενδυτική κοινότητα και μας παρέχει τα μέσα για να συνεχίσουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τους στρατηγικούς μας στόχους».

Διαβάστε επίσης:

Wyndham: Επένδυση άνω των 25 εκατ. ευρώ φέρνει νέο μοντέλο τουριστικής διαμονής στη Μαρίνα Ζέας

Παπαστράτος: Στο 0,42% του ΑΕΠ το οικονομικό αποτύπωμα και στο 1% των ελληνικών εξαγωγών σήμερα

Μοδιάνο: Επένδυση 4 εκατ. ευρώ από την Ergon για τη νέα εποχή της ιστορικής αγοράς Θεσσαλονίκης