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08.09.2026 12:19

Γυναίκα έπεσε σε σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων στη Σέριφο, την απεγκλώβισε η πυροσβεστική

08.09.2026 12:19
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Πτώση γυναίκας σε σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων σημειώθηκε χθες το πρωί, Δευτέρα στη Σέριφο.

Πρόκειται για σπήλαιο που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο στον Άσπρο Κάβο.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Συγκεκριμένα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Αφού σταθεροποίησαν την κατάστασή της, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.

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ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:42
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

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