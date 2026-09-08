Νορβηγία: Οι «γαλαζοαίματοι» που θα παραστούν στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Takeaways by to pontiki AI Η Νορβηγία αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ Ε', ο οποίος απεβίωσε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 35 χρόνια παραμονής στον θρόνο.

Η κηδεία του μονάρχη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στο Όσλο, με τη συμμετοχή πλήθους βασιλικών οικογενειών, αρχηγών κρατών και κυβερνητικών εκπροσώπων από ολόκληρο τον κόσμο.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν στην επικήδειο τελετή η τέως βασίλισσα Άννα-Μαρία και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Βασιλικής Νορβηγικής Αυλής.

Το τελετουργικό περιλαμβάνει πομπή προς τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο, ενός λεπτού σιγή σε ολόκληρη τη χώρα και μεταφορά της σορού στο κάστρο Akershus για ιδιωτική τελετή.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την εμφάνιση της νέας βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Παλατιού και τη δεξίωση που θα παραθέσει το βασιλικό ζεύγος στους επίσημους προσκεκλημένους.

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Τον βασιλιά Χάραλντ Ε’ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει η Νορβηγία, με το Όσλο να βρίσκεται αύριο, Τετάρτη (9/9) στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Βασιλιάδες, διάδοχοι, αλλά και αρχηγοί κρατών από ολόκληρο τον κόσμο αναμένεται να ταξιδέψουν στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να δώσουν το «παρών» στην κηδεία του μονάρχη που έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι -μεταξύ άλλων- από τις πιο ιστορικές για τη Νορβηγία, καθώς με αφορμή την κηδεία του Χάραλντ μερικές από τις σημαντικότερες βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης και όχι μόνο θα βρεθούν στον ίδιο τόπο την ίδια χρονική στιγμή.

Ανάμεσα στους royals που πρόκειται να βρεθούν στην τελετή είναι και η Άννα – Μαρία η οποία είναι προσκεκλημένη ως τέως βασίλισσα των Ελλήνων και μέλος της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας, ενώ στο Όσλο θα μεταβεί και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στην επικήδειο τελετή του Νορβηγού μονάρχη, ύστερα από πρόσκληση της Βασιλικής Νορβηγικής Αυλής.

Η λίστα των προσκεκλημένων

Σύμφωνα με τη λίστα των προσκεκλημένων που έχει γίνει γνωστή, από τη Δανία θα βρεθούν στο Όσλο ο βασιλιάς Frederik X και η βασίλισσα Mary, μαζί με τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Christian, και την πριγκίπισσα Benedikte.

Ιδιαίτερα μεγάλη θα είναι η εκπροσώπηση της σουηδικής βασιλικής οικογένειας, με τον βασιλιά Carl XVI Gustaf και τη βασίλισσα Silvia να αναμένται να δώσουν το «παρών», συνοδευόμενοι από την πριγκίπισσα διάδοχο Victoria και τον πρίγκιπα Daniel, τον πρίγκιπα Carl Philip και την πριγκίπισσα Sofia, αλλά και την πριγκίπισσα Madeleine με τον Christopher O’Neill.

Από την Ισπανία, θα παραβρεθούν ο βασιλιάς Felipe VI και η βασίλισσα Letizia, μαζί με τη βασίλισσα Sofia, ενώ το Βέλγιο θα εκπροσωπήσουν ο βασιλιάς Philippe και η βασίλισσα Mathilde.

Στο Όσλο αναμένεται να ταξιδέψουν, επίσης, ο βασιλιάς Willem-Alexander και η βασίλισσα Máxima της Ολλανδίας, μαζί με την πριγκίπισσα Beatrix και τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Catharina-Amalia.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον πρίγκιπα William και την πριγκίπισσα Anne, με την παρουσία της Anne να έχει, μάλιστα, ιδιαίτερη και συμβολική σημασία, καθώς είναι νονά του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η.

Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται, επίσης, ο βασιλιάς Abdullah II της Ιορδανίας, ο πρίγκιπας Albert II του Μονακό, ο κληρονομικός πρίγκιπας Alois και η πριγκίπισσα Sophie του Λιχτενστάιν, καθώς και ο πρίγκιπας διάδοχος Akishino και η πριγκίπισσα Kiko της Ιαπωνίας.

Από το Λουξεμβούργο θα ταξιδέψουν στο Όσλο ο Μέγας Δούκας Guillaume και η Μεγάλη Δούκισσα Stéphanie μαζί με τον Μέγα Δούκα Henri, ενώ η λίστα περιλαμβάνει και τον πρίγκιπα Kyril της Βουλγαρίας.

Εκτός από τους royals, στο Όσλο θα βρεθούν και αρχηγοί κρατών και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από πολλές χώρες, με την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε’ να αποτελεί -μεταξύ άλλων, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή γεγονότα που έχει φιλοξενήσει η Νορβηγία τα τελευταία χρόνια.

Η πομπή στο Όσλο

Το τελετουργικό θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, με το φέρετρο του Χάραλντ να μεταφέρεται από το Βασιλικό Παλάτι πάνω σε κιλλίβαντα πυροβόλου, κατευθυνόμενο με πομπή προς τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο.

Πίσω του θα βρίσκονται ο νέος βασιλιάς Χάακον, η βασίλισσα Mette-Marit, η διάδοχος του θρόνου Ingrid Alexandra, η βασίλισσα Sonja, ο πρίγκιπας Sverre Magnus και η πριγκίπισσα Märtha Louise, ενώ στην πομπή θα συμμετέχουν και οι ξένοι royals, αρχηγοί κρατών και εκπρόσωποι της πολιτικής και θεσμικής ζωής της Νορβηγίας.

Η διαδρομή θα περάσει από την Karl Johans gate, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Όσλο, πριν φτάσει στον Καθεδρικό Ναό, όπου στις 13:00 θα ξεκινήσει η νεκρώσιμη ακολουθία.

Πριν αρχίσει η τελετή, ολόκληρη η Νορβηγία θα σιγήσει για ένα λεπτό, με τις καμπάνες να σηματοδοτούν τόσο την έναρξη και όσο το τέλος της σιγής, ενώ κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα εκφωνηθούν επικήδειοι από τον πρόεδρο του νορβηγικού Κοινοβουλίου και τον πρωθυπουργό. Κεντρικό ρόλο στην τελετή θα έχει και η μουσική με τη συμμετοχή της χορωδίας του Καθεδρικού Ναού του Όσλο.

Από τον Καθεδρικό στο Akershus

Μετά την κηδεία, το φέρετρο θα μεταφερθεί με νέα πομπή προς το Akershus Fortress και την εκκλησία του ιστορικού κάστρου όπου θα πραγματοποιηθεί ακόμα μια τελετή, πιο ιδιωτική, παρουσία της οικογένειας και των ξένων βασιλικών προσκεκλημένων.

Με την ολοκλήρωση της τελετής, οι σημαίες στο Akershus θα ανέβουν από τη μεσίστια θέση στην κορυφή του ιστού, θα ακουστεί διπλός βασιλικός κανονιοβολισμός, με τις καμπάνες των εκκλησιών σε ολόκληρη τη Νορβηγία να χτυπούν για μία ώρα.

Η ημέρα θα κλείσει με μία ακόμη ιδιαίτερα συμβολική εικόνα, με τη νέα βασιλική οικογένεια να επιστρέφει στο Παλάτι και τον βασιλιά Χάακον με τη βασίλισσα Mette-Marit, την Ingrid Alexandra, τη βασίλισσα Sonja και τον Sverre Magnus να εμφανίζονται στο μπαλκόνι του Βασιλικού Παλατιού.

Κατόπιν, το νέο βασιλικό ζεύγος θα παραθέσει δεξίωση στο Παλάτι για τους ξένους βασιλείς και πρίγκιπες, τους αρχηγούς κρατών, την οικογένεια και τους επίσημους προσκεκλημένους.

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