Ανδρουλάκης για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Να απαντήσει ο πρωθυπουργός, είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία;»

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«Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ναι ή όχι; Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Με αυτόν τον τρόπο σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έλεγε ότι δεν θα γίνει προμήθεια εάν δεν έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

Το είπε στις 23 Ιουλίου. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι δεν θα είμαστε σε ομηρία ακόμη και φίλιων δυνάμεων, φωτογραφίζοντας το Ισραήλ και τώρα μαθαίνουμε, από έγκυρη εφημερίδα και συνέντευξη που έδωσε ότι διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

Προκύπτει ένα ερώτημα στο οποίο δεν απαντάει η κυβέρνηση. Καθαρά λόγια.

Εμείς στηρίζουμε την αμυντική ενίσχυση της χώρας, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της αποτρεπτικής μας δύναμης, αλλά, εντάξει, χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια.

Όχι εμείς, η ελληνική κοινωνία», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στη διάρκεια της συνάντησης με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, με πρωτοβουλία του Μιχάλη Κατρίνη, έχει καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή από την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ενώ ο τομεάρχης του Κινήματος επανήλθε τη Δευτέρα, με αφορμή τη δήλωση που έκανε ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ Μοσέ Πατέλ, ότι η χώρα του δεν θα δώσει την «πηγαίο κώδικα» στην Ελλάδα. Ο κ. Κατρίνης ζήτησε εκ νέου διευκρινίσεις από τον Νίκο Δένδια, χωρίς να λάβει ουσιαστική απα΄ντηση.

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