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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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08.09.2026 12:38

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

08.09.2026 12:38
DETH_Mitsotakis

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Το να πει κανείς ότι το «πακέτο της ΔΕΘ» που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου δεν προκάλεσε ενθουσιασμό στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, μάλλον είναι ένας ήπιος τρόπος για να περιγράψει την υποδοχή των μέτρων.

Αφήνοντας κατά μέρος την κριτική Μπρατάκου στο ζήτημα της προκαταβολής φόρου, η αίσθηση που αποκόμισε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από συζητήσεις με βουλευτές – κυρίως της περιφέρειας – ήταν ότι οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν τη ΔΕΘ ήταν μεγάλες και ότι τα μέτρα φάνηκαν, ας πούμε, ελλιπή.

Μάλιστα, από την εξειδίκευση των μέτρων, η εντύπωση αυτή δεν άλλαξε, καθώς, λένε οι πληροφορίες, το «γαλάζιο» στρατόπεδο καλείται να απαντήσει, π.χ. για την αύξηση 1,09 ευρώ τη μέρα που παίρνουν οι συνταξιούχοι – μια πολύ κρίσιμη για τη ΝΔ κοινωνική/εκλογική ομάδα.

Παρόμοιες αντιδράσεις έρχονται και από άλλες πλευρές, οπότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιπλέον διευκρινίσεις, αν και, λένε οι πληροφορίες, στο Μαξίμου αισιοδοξούν ότι το κλίμα θα αλλάξει μόλις αρχίσει η εφαρμογή των μέτρων…

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