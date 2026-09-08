Προσέγγιση Σαμαρά με Μπενο (;)

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Ως γνωστόν ο Σταύρος Μπένος παραιτήθηκε πρόσφατα από συντονιστής για την ανάταξη του Έβρου, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες κατά της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή», λοιπόν, ο έτερος Καλαματιανός, ο Αντώνης Σαμαράς, επικοινώνησε μαζί του, στο πλαίσιο των επαφών που έχει με διάφορα πολιτικά στελέχη, για την οργάνωση του κόμματός του.
Οι πληροφορίες, μάλιστα, λένε ότι οι δύο άνδρες τα… βρήκαν – τουλάχιστον στο πεδίο της κριτικής στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τώρα, αν θα δούμε τον Μπένο στο πλευρό του Σαμαρά, αυτό είναι κάτι που μένει να φανεί…
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