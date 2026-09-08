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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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08.09.2026 12:20

Τα πέντε οικογενειακά B-SUV έως 25.000 ευρώ με χώρο για παιδιά και αποσκευές

08.09.2026 12:20
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Πέντε οικογενειακά B-SUV έως 25.000 ευρώ που συνδυάζουν πρακτική καμπίνα, χώρους για τις καθημερινές ανάγκες και πορτμπαγκάζ που δεν τελειώνει στο παιδικό καρότσι.

Το οικογενειακό αυτοκίνητο περνά διαφορετικές εξετάσεις από εκείνες που φαίνονται σε έναν κατάλογο εξοπλισμού. Πρέπει να χωρά το παιδικό κάθισμα χωρίς να αναγκάζει τον συνοδηγό να κάθεται κολλημένος στο ταμπλό, να δέχεται το καρότσι μαζί με τις τσάντες και να παραμένει εύχρηστο στο σχολείο, στο σουπερμάρκετ και στο παρκάρισμα. Με προϋπολογισμό έως 25.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε σε ένα μεγαλύτερο και ακριβότερο SUV.

Το ζητούμενο είναι να επιλέξουμε τη σωστή έκδοση, καθώς διαφορετικοί κινητήρες μπορεί να αλλάζουν τόσο την τιμή όσο και τον διαθέσιμο χώρο αποσκευών. Επιλέξαμε πέντε προτάσεις για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, με βάση την πρακτικότητα και το κόστος απόκτησης. Οι τιμές ελέγχθηκαν στις επίσημες ελληνικές ιστοσελίδες και στους διαθέσιμους τιμοκαταλόγους στις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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