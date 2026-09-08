Μαύρος, λευκός ή μπλε καπνός από την εξάτμιση: Τι βλάβη δείχνει κάθε χρώμα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο καπνός από την εξάτμιση μπορεί να είναι αθώος υδρατμός ή προειδοποίηση για σοβαρή βλάβη. Το χρώμα, η διάρκεια και οι συνθήκες εμφάνισής του κάνουν τη διαφορά.

Βάζεις μπροστά το αυτοκίνητο και βλέπεις ένα λευκό συννεφάκι πίσω σου. Ή πατάς το γκάζι και στον καθρέφτη εμφανίζεται μαύρος καπνός. Σε άλλη περίπτωση, η εξάτμιση αφήνει μια γαλαζωπή θολούρα, ενώ η στάθμη του λαδιού αρχίζει να πέφτει μεταξύ των service. Οι τρεις εικόνες δεν σημαίνουν το ίδιο. Το χρώμα του καπνού δίνει μια πρώτη κατεύθυνση για το τι συμβαίνει στον κινητήρα, αλλά δεν αποτελεί από μόνο του διάγνωση. Εξίσου σημαντικό είναι αν εμφανίζεται μόνο στην εκκίνηση, αν συνεχίζεται με ζεστό μοτέρ και αν συνοδεύεται από ρετάρισμα, απώλεια ισχύος ή προειδοποιητικές λυχνίες.

Μαύρος καπνός: Όταν η καύση δεν γίνεται σωστά

Ο μαύρος καπνός συνδέεται συνήθως με ατελή καύση και παραγωγή αιθάλης. Με απλά λόγια, το καύσιμο δεν καίγεται όπως πρέπει, επειδή υπάρχει υπερβολική τροφοδοσία, ανεπαρκής αέρας ή πρόβλημα στον ψεκασμό. Σε έναν βενζινοκινητήρα, το συνεργείο θα αναζητήσει μεταξύ άλλων μπεκ που παρουσιάζει διαρροή, λανθασμένη πίεση καυσίμου ή δυσλειτουργία αισθητήρων που επηρεάζουν το μείγμα. Η αυξημένη κατανάλωση και η ασταθής λειτουργία ενισχύουν την υποψία ότι ο κινητήρας λειτουργεί με περισσότερο καύσιμο από όσο χρειάζεται. Στο diesel, οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν προβληματικά μπεκ, περιορισμένη παροχή αέρα και δυσλειτουργία της EGR. Ένα πολύ βρόμικο φίλτρο αέρα ή πρόβλημα στο κύκλωμα υπερπλήρωσης μπορεί επίσης να επηρεάζει την καύση, ιδιαίτερα όταν ζητάμε ισχύ. Το «diesel είναι, θα καπνίσει» δεν είναι επαρκής εξήγηση, ειδικά σε σύγχρονο αυτοκίνητο με φίλτρο μικροσωματιδίων. Το DPF έχει ακριβώς τον ρόλο να συγκρατεί την αιθάλη. Ένα επίμονο μαύρο σύννεφο χρειάζεται έλεγχο τόσο της καύσης όσο και της λειτουργίας του συστήματος αντιρρύπανσης. Επίσης, δεν θεωρούμε αυτομάτως ότι το αυτοκίνητο «κάνει αναγέννηση» και δεν επιχειρούμε να λύσουμε το πρόβλημα με δυνατά γκαζώματα. Η διαδικασία αναγέννησης ακολουθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οδηγίες του κατασκευαστή.

Λευκός καπνός: Πότε είναι φυσιολογικός;

Το λευκό νέφος στην κρύα εκκίνηση είναι συχνά συμπυκνωμένοι υδρατμοί. Νερό παράγεται φυσιολογικά κατά την καύση και μπορεί να συγκεντρώνεται στην κρύα εξάτμιση. Γι’ αυτό δεν είναι παράξενο να βλέπουμε και λίγες σταγόνες να βγαίνουν από το τελικό. Όταν το νέφος είναι λεπτό, διαλύεται γρήγορα στον αέρα και περιορίζεται καθώς ζεσταίνεται η εξάτμιση, συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σε πολύ χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, οι υδρατμοί μπορεί να παραμένουν ορατοί ακόμη και με ζεστό κινητήρα. Η διάρκεια από μόνη της δεν αρκεί για να καταδικάσουμε το μοτέρ. Η εικόνα αλλάζει όταν εμφανίζεται πυκνός, επίμονος λευκός καπνός, ιδιαίτερα μαζί με πτώση της στάθμης ψυκτικού, υπερθέρμανση ή ακανόνιστη λειτουργία. Τότε υπάρχει πιθανότητα να περνά ψυκτικό στον κινητήρα, για παράδειγμα από φθαρμένη φλάντζα κυλινδροκεφαλής, ρωγμή ή άλλη εσωτερική διαρροή. Μια χαρακτηριστική γλυκιά οσμή μπορεί να αποτελεί πρόσθετη ένδειξη, όμως δεν πλησιάζουμε την εξάτμιση για να μυρίσουμε τα καυσαέρια. Λευκός καπνός δεν σημαίνει υποχρεωτικά «έκαψε φλάντζα». Χρειάζονται έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί αν χάνεται ψυκτικό και από πού.

Στο diesel, ο λευκός καπνός μπορεί να είναι άκαυστο καύσιμο

Οι πετρελαιοκινητήρες έχουν μία ακόμη πιθανή εξήγηση: καύσιμο που δεν αναφλέγεται σωστά. Προβληματικός ψεκασμός, δυσλειτουργία της προθέρμανσης ή χαμηλή συμπίεση μπορούν να προκαλέσουν λευκό ή λευκογκρίζο καπνό. Αν εμφανίζεται στην κρύα εκκίνηση μαζί με δυσκολία να πάρει μπροστά και έντονο τρέμουλο, το σύστημα προθέρμανσης και ο ψεκασμός βρίσκονται μεταξύ των πρώτων σημείων που χρειάζονται έλεγχο. Αυτό εξηγεί γιατί δύο αυτοκίνητα με φαινομενικά ίδιο καπνό μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική βλάβη.

Μπλε καπνός: Το λάδι καταλήγει εκεί που δεν πρέπει

Ο μπλε ή μπλε-γκρίζος καπνός παραπέμπει συνήθως σε καύση λαδιού. Πιθανές αιτίες είναι τα ελατήρια των εμβόλων, οι τσιμούχες των βαλβίδων, το σύστημα αναθυμιάσεων του στροφαλοθαλάμου ή το turbo. Ακόμη και η υπερβολική ποσότητα λαδιού μετά από αλλαγή ή συμπλήρωμα μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση καπνού. Η στιγμή που εμφανίζεται βοηθά τον τεχνικό να περιορίσει την αναζήτηση. Ένα σύννεφο μετά από πολύωρη στάθμευση, καπνός υπό φορτίο και καπνός μετά από παρατεταμένο ρελαντί αποτελούν διαφορετικά στοιχεία του ιστορικού. Κανένα από αυτά δεν αποδεικνύει μόνο του ποιο εξάρτημα έχει φθαρεί. Το ίδιο ισχύει για το turbo. Η Garrett επισημαίνει ότι καπνός, κατανάλωση λαδιού και απώλεια ισχύος μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα άλλων συστημάτων. Επομένως, η αντικατάσταση του υπερσυμπιεστή χωρίς διάγνωση μπορεί να αφήσει την πραγματική αιτία άλυτη. Η συχνή συμπλήρωση λαδιού δεν αποτελεί επισκευή. Αν η στάθμη πέφτει αισθητά ή ο καπνός αυξάνεται, χρειάζεται έλεγχος πριν το πρόβλημα εξελιχθεί.

Τι δείχνει κάθε χρώμα με μια ματιά

Εικόνα από την εξάτμιση Πιθανή εξήγηση Τι προσέχουμε Λεπτό λευκό νέφος στην κρύα εκκίνηση Συμπύκνωση υδρατμών Αν διαλύεται γρήγορα και δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα Πυκνός λευκός καπνός με απώλεια ψυκτικού Πιθανή εσωτερική διαρροή ψυκτικού Θερμοκρασία, στάθμη ψυκτικού, ρετάρισμα Λευκογκρίζος καπνός σε diesel με δύσκολη εκκίνηση Πιθανή ατελής ανάφλεξη καυσίμου Προθέρμανση, ψεκασμός, συμπίεση Μπλε ή μπλε-γκρίζος καπνός Καύση λαδιού Στάθμη λαδιού και συνθήκες εμφάνισης Μαύρος καπνός Ατελής καύση και αιθάλη Τροφοδοσία, παροχή αέρα, υπερπλήρωση, αντιρρύπανση

Πότε σταματάμε το αυτοκίνητο

Πυκνός καπνός μαζί με υπερθέρμανση, κόκκινη ένδειξη πίεσης λαδιού, έντονο ρετάρισμα ή ξαφνική απώλεια ισχύος απαιτεί ασφαλή ακινητοποίηση. Σβήνουμε τον κινητήρα και ζητάμε οδική βοήθεια, αντί να συνεχίσουμε «μέχρι το επόμενο συνεργείο». Δεν ανοίγουμε την τάπα του κυκλώματος ψύξης όσο ο κινητήρας είναι ζεστός. Τη στάθμη λαδιού την ελέγχουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, σε επίπεδο έδαφος, αποφεύγοντας το υπερβολικό συμπλήρωμα. Για το συνεργείο, οι πιο χρήσιμες πληροφορίες είναι πότε εμφανίστηκε ο καπνός, αν ο κινητήρας ήταν κρύος ή ζεστός, αν συνέβη μετά από service και αν μειώνονται λάδι ή ψυκτικό. Ένα βίντεο από ασφαλή θέση μπορεί επίσης να βοηθήσει. Το χρώμα δείχνει πού να αρχίσει ο έλεγχος. Η σωστή διάγνωση καθορίζει τι πραγματικά χρειάζεται επισκευή.

Πηγή: autotypos,gr

Διαβάστε επίσης:

Αγώνας αντοχής 6 ωρών Lone Star Le Mans στο Τέξας: Η ομάδα Peugeot TotalEnergies τερματίζει στην 10άδα

Η Jaguar Land Rover επιβεβαιώνει τις προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας

Νέο Peugeot 408: Εντυπωσιακό και στην εμπορική του πορεία! (photos)