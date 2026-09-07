Αγώνας αντοχής 6 ωρών Lone Star Le Mans στο Τέξας: Η ομάδα Peugeot TotalEnergies τερματίζει στην 10άδα

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Λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση, μια δυνατή βροχή σάρωσε μέρος του Circuit of The Americas, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τις συνθήκες του αγώνα. Μετά από δύο επιπλέον γύρους σχηματισμού, η πίστα στέγνωσε γρήγορα, ωστόσο οι θερμοκρασίες στο οδόστρωμα του Circuit ξεπερνούσαν τους 40°C, επιτρέποντας έτσι στους αγωνιζόμενους να αρχίσουν τον αγώνα με slick ελαστικά.

Ξεκινώντας από τη 12η και 16η θέση της εκκίνησης, τα δύο PEUGEOT 9X8 έκαναν ένα δυνατό ξεκίνημα στον αγώνα. Ο Loïc Duval (#94), που ξεκινούσε με μεσαία ελαστικά, και ο Paul di Resta (#93), με σκληρά ελαστικά, κέρδισαν και οι δύο τέσσερις θέσεις κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου stint. Μετά τα πρώτα pit stop, ο di Resta παρέμεινε στο #93, ενώ ο Théo Pourchaire ανέλαβε το #94, το οποίο ήταν εφοδιασμένο με τέσσερα νέα μεσαία ελαστικά.

Για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές της για διάκριση, η ομάδα Peugeot TotalEnergies υιοθέτησε στη συνέχεια διαφορετικές στρατηγικές για τα δύο Hypercars της. Το #93 έκανε το δεύτερο pit stop του και το τιμόνι πήρε ο Nick Cassidy σε μια προσπάθεια να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο μπροστά, πριν από τις βροχές που αναμένονταν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αβέβαιες καιρικές συνθήκες επηρέασαν αρκετές στρατηγικές αποφάσεις για το #93, αφήνοντας το αυτοκίνητο να χάσει έναν γύρο.

Καθώς ο αγώνας πλησίαζε στα μισά του, ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (Virtual Safety Car ) δημιούργησε μια στρατηγική ευκαιρία για το #94 να κάνει το pit stop του και να αλλάξει οδηγό, επιτρέποντας στον Malthe Jakobsen να αναλάβει δράση. Εν τω μεταξύ, το #93, που οδηγούσε τώρα ο Stoffel Vandoorne, σταδιακά επέστρεψε σε μια στρατηγική παρόμοια με αυτή των ανταγωνιστών του, αλλά δεν μπόρεσε να ανακτήσει τον γύρο που είχε χάσει.

Στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, ένα άλλο Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας δημιούργησε μια στρατηγική ευκαιρία για το #94 PEUGEOT 9X8. Βρισκόμενος στην έβδομη θέση εκείνη τη στιγμή, ο Malthe Jakobsen έκανε το τελευταίο του pit stop στον γύρο 138 πριν ξεκινήσει ένα τελευταίο stint διάρκειας σχεδόν 50 λεπτών μέχρι την καρό σημαία. Η επανεκκίνηση που ακολούθησε οδήγησε σε αρκετές μάχες στην πίστα. Ο Δανός πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κατά τη διάρκεια μιας έντονης τελευταίας ώρας για να εξασφαλίσει μια θέση στο top-10. Ο Stoffel Vandoorne, εν τω μεταξύ, έφερε το #93 PEUGEOT 9X8 στη 16η θέση.

Δηλώσεις

Emmanuel Esnault (Επικεφαλής Ομάδας)

«Περιμέναμε ένα δύσκολο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο με τις προδιαγραφές της πίστας και της περιοχής. Μια πολύ απαιτητική αγωνιστική εβδομάδα για τους οδηγούς, το προσωπικό και τα μονοθέσια φυσικά με τόση ζέστη και υγρασία. Εξερευνήσαμε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές δύο διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του αγώνα όσον αφορά το μήκος του stint και τη σύνθεση ελαστικών για να ξεκινήσουμε. Υπάρχει ακόμα λίγη δουλειά να γίνει για να αποδώσουμε τις δυνατότητές μας στους εναπομείναντες αγώνες και να καταφέρουμε αξιοπρεπή αποτελέσματα».

Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94)

«Είχα ένα καλό εναρκτήριο stint με μερικές μεγάλες μάχες. Έκανε τρομερή ζέστη στο αυτοκίνητο, οπότε έδωσα τη σκυτάλη στον Théo για το δεύτερο stint. Δυστυχώς, έπρεπε να αλλάξουμε τη στρατηγική των ελαστικών μας, κάτι που περιέπλεξε τα πράγματα για τον Malthe προς το τέλος του αγώνα και δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί την έβδομη θέση μέχρι τον τερματισμό».

Stoffel Vandoorne (PEUGEOT 9X8 #93)

«Όταν είσαι έναν γύρο πίσω από τον πρωτοπόρο για μεγάλο μέρος του αγώνα, δεν είναι εύκολο. Αλλά συνεχίσαμε να πιέζουμε μέχρι τον τερματισμό. Ο ρυθμός δεν ήταν πολύ κακός προς το τέλος του αγώνα. Είναι ένα απογοητευτικό Σαββατοκύριακο για εμάς και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στο Fuji».

Σημείωση:

*Τα stints (θητείες/διαστήματα) στο WEC

Οι αγώνες με εκατοντάδες χιλιόμετρα για 6 ή 10 ή ακόμα περισσότερο για 24 ώρες είναι μια σκληρή δοκιμασία για κάθε οδηγό ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του τον αγώνα. ‘Ετσι το WEC επιτρέπει στις ομάδες να χωρίσουν τον αγώνα σε «stints» (θητείες/διαστήματα) μεταξύ έως και τριών οδηγών ανά αυτοκίνητο για να αγωνιστούν. Ένα μεμονωμένο «stint» (διάστημα) συνήθως διαρκεί μέχρι το αυτοκίνητο να εξαντλήσει ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, ή 45 λεπτά έως μία ώρα. Περιληπτικά, κάθε περίοδος μεταξύ των στάσεων των μονοθεσίων για ανεφοδιασμό καυσίμου είναι γνωστή ως stint.

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