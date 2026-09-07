«Γκρίνια» για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: Η εξέδρα στήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου – Τι απαντά η παραγωγή

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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το στήσιμο της εξέδρας για τη μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αντιδράσεις εστιάζουν στο ότι η γιγαντιαία σκηνή που έχει στηθεί ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το περικλείει.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής αναφέρει, σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ανάδειξή του, ενώ τονίζει ότι η συναυλία έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με στόχο να ενώσει τον κόσμο.

«Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου.»

Μετά τις αντιδράσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε να επανεξεταστεί η χωροθέτηση της εξέδρας, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο και διακριτό. Παράλληλα, επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην προβολή της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο.

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