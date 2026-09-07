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07.09.2026 16:41

«Λαρτζ» η Μπιγιονσέ: Είχε τα γενέθλιά της και έκανε δωρεά 2 εκατ. δολαρίων στο Μουσείο Studio του Χάρλεμ

07.09.2026 16:41
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Η Μπιγιονσέ Νόουλς έγινε 45 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου και για να γιορτάσει την περίσταση, η παγκόσμια σούπερ σταρ έκανε ένα ασυνήθιστο δώρο γενεθλίων, ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, όχι στον εαυτό της αλλά στο Μουσείο Studio στο Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη.

«Η τέχνη αφηγείται όλες τις ιστορίες μας το παρελθόν και το παρόν, αλλά δεν είναι πάντα προσβάσιμη σε όλους» αναφέρει η τραγουδίστρια σε δελτίο Τύπου της Parkwood Entertainment, της εταιρείας δισκογραφικών παραγωγών και ψυχαγωγίας που έχει ιδρύσει.

«Πάντα με εντυπωσίαζε το Studio στο Χάρλεμ λόγω της πρόθεσής του να καταστήσει το Μουσείο αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας. Έχω γνωρίσει αρκετούς από τους αγαπημένους μου νέους και ανερχόμενους μαύρους καλλιτέχνες μέσω εκθέσεων στο Μουσείο. Είναι ένας χώρος έμπνευσης, στον οποίο όλο το κοινό μπορεί να ανακαλύψει νέες ιστορίες μέσα από τους καμβάδες διαφορετικών αφηγητών που αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά μας» σημείωσε.

H Μπιγιόνσε είναι παντρεμένη με τον ράπερ, παραγωγό και μεγιστάνα της μουσικής, Jay-Z.

Το ζευγάρι γύρισε στιγμιότυπα του βίντεο για το single του 2018 «Apeshit» στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Το Μουσείο Studio, που ιδρύθηκε το 1968 συλλέγει, συντηρεί και ερμηνεύει έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από Αφρο- Αμερικανούς, μέλη της αφρικανικής διασποράς και καλλιτέχνες από την αφρικανική ήπειρο.

Η Θέλμα Γκόλντεν, διευθύντρια του Ιδρύματος Ford και επικεφαλής επιμελήτρια του Μουσείου Studio στο Χάρλεμ, δήλωσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην Μπιγιόνσε, τόσο για τη γενναιοδωρία αυτού του δώρου, ειδικά ανήμερα των γενεθλίων της, όσο και για την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το Μουσείο Studio στη ζωή των ανθρώπων. Το ίδρυμά μας ιδρύθηκε για να αλλάξει το καλλιτεχνικό τοπίο και να επαναπροσδιορίσει ποιον εξυπηρετεί αυτό το τοπίο. Αυτό το δώρο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας για τους κατοίκους του Χάρλεμ, τους Νεοϋορκέζους και το κοινό σε όλο τον κόσμο».

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