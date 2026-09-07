«Λαρτζ» η Μπιγιονσέ: Είχε τα γενέθλιά της και έκανε δωρεά 2 εκατ. δολαρίων στο Μουσείο Studio του Χάρλεμ

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Η Μπιγιονσέ Νόουλς έγινε 45 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου και για να γιορτάσει την περίσταση, η παγκόσμια σούπερ σταρ έκανε ένα ασυνήθιστο δώρο γενεθλίων, ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, όχι στον εαυτό της αλλά στο Μουσείο Studio στο Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη.

«Η τέχνη αφηγείται όλες τις ιστορίες μας το παρελθόν και το παρόν, αλλά δεν είναι πάντα προσβάσιμη σε όλους» αναφέρει η τραγουδίστρια σε δελτίο Τύπου της Parkwood Entertainment, της εταιρείας δισκογραφικών παραγωγών και ψυχαγωγίας που έχει ιδρύσει.

Beyoncé makes $2 million gift to Studio Museum in Harlem on her birthday https://t.co/2YY6gg12BE pic.twitter.com/exzFSxD6Vp — Eyewitness News (@ABC7NY) September 7, 2026

«Πάντα με εντυπωσίαζε το Studio στο Χάρλεμ λόγω της πρόθεσής του να καταστήσει το Μουσείο αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας. Έχω γνωρίσει αρκετούς από τους αγαπημένους μου νέους και ανερχόμενους μαύρους καλλιτέχνες μέσω εκθέσεων στο Μουσείο. Είναι ένας χώρος έμπνευσης, στον οποίο όλο το κοινό μπορεί να ανακαλύψει νέες ιστορίες μέσα από τους καμβάδες διαφορετικών αφηγητών που αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά μας» σημείωσε.

On her 45th birthday, Beyoncé makes a $2 million gift to the Studio Museum in Harlem. https://t.co/yjLtw35xKZ



—Founded in 1968, the NYC cultural institution is the nexus for artists of African descent locally, nationally, and internationally and for work that has been inspired… pic.twitter.com/70RZpyQ96y — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) September 5, 2026

H Μπιγιόνσε είναι παντρεμένη με τον ράπερ, παραγωγό και μεγιστάνα της μουσικής, Jay-Z.

🚨 EXCLUSIVE: Beyoncé and Jay-Z are celebrating in London … with the superstar couple spotted arriving at one of their favorite private members’ clubs for Beyoncé’s birthday festivities.



🎥 SplashNews pic.twitter.com/m6HGW4ZEkN — TMZ (@TMZ) September 6, 2026

Το ζευγάρι γύρισε στιγμιότυπα του βίντεο για το single του 2018 «Apeshit» στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Το Μουσείο Studio, που ιδρύθηκε το 1968 συλλέγει, συντηρεί και ερμηνεύει έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από Αφρο- Αμερικανούς, μέλη της αφρικανικής διασποράς και καλλιτέχνες από την αφρικανική ήπειρο.

Beyoncé is celebrating her 45th birthday with a $2 MILLION gift to the Studio Museum in Harlem.



To mark her birthday today, global entertainer, entrepreneur and art collector, Beyoncé, makes a $2 million gift to the renowned Studio Museum in Harlem. Founded in 1968, the New York… pic.twitter.com/J6Ew6O3TG8 — Buzz Talk (@BuzzTalkonX) September 5, 2026

Η Θέλμα Γκόλντεν, διευθύντρια του Ιδρύματος Ford και επικεφαλής επιμελήτρια του Μουσείου Studio στο Χάρλεμ, δήλωσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην Μπιγιόνσε, τόσο για τη γενναιοδωρία αυτού του δώρου, ειδικά ανήμερα των γενεθλίων της, όσο και για την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το Μουσείο Studio στη ζωή των ανθρώπων. Το ίδρυμά μας ιδρύθηκε για να αλλάξει το καλλιτεχνικό τοπίο και να επαναπροσδιορίσει ποιον εξυπηρετεί αυτό το τοπίο. Αυτό το δώρο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας για τους κατοίκους του Χάρλεμ, τους Νεοϋορκέζους και το κοινό σε όλο τον κόσμο».

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