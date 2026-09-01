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01.09.2026 21:24

Η Σίντνεϊ Σουίνι ρίχνει το Instagram με σέξι πόζες με εσώρουχα και σβήνει τα κεράκια από την τούρτα γενεθλίων της

01.09.2026 21:24
sydney sweeny – new

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Με σέξι εικόνες προωθεί στους θαυμαστές της τη νέα σειρά για την εταιρεία εσωρούχων της η Σίντνεϊ Σουίνι.

Αφού κάλεσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να γιορτάσουν τον μήνα των γενεθλίων της, τον Σεπτέμβριο, αγοράζοντας κομμάτια της Syrn μέσα από ένα αποκαλυπτικό βίντεο στο Instagram, προχώρησε σε μία ακόμη ανάρτηση.

Αυτή τη φορά, η Σουίνι, η οποία σε λίγες μέρες θα γίνει 29 ετών, πόζαρε σε μια σειρά από στιγμιότυπα με τα εσώρουχα που φορά στο πρόσφατο βίντεό της. Με σέξι διάθεση, πήρε πόζες μπροστά στον φωτογραφικό φακό, με ροζ, γαλάζια, αλλά και μαύρα εσώρουχα, και υποδέχθηκε με τον δικό της τρόπο τον Σεπτέμβριο.

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