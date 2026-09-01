Άννα Βίσση: «Δεν με πειράζει η ηλικία μου – Θα με πειράξει αν κάποια στιγμή η φωνή μου δεν με “ακούει” πια»

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Καλεσμένη του Ηλία Ψινάκη στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «Στο Γηροκομείο» στο Youtube ήταν η Άννα Βίσση, με τους δυο καλούς φίλους να συζητούν on camera για παλιές κοινές τους ιστορίες.

Μεταξύ άλλων, οι δυο τους αποκάλυψαν το παρασκήνιο της γνωριμίας τους, ενώ αναφέρθηκαν και σε διάφορα ευτράπελα περιστατικά που έχουν περάσει μαζί.

«Θυμάμαι ότι όταν συνεργάστηκα με τον Σάκη Ρουβά στο ξεκίνημά του, δεν θέλαμε να πούμε λαϊκό εμείς οι pop-stars. Και μπήκες μέσα με τον Καρβέλα και λες “αν δεν πείτε το “Σε Θέλω Με Θέλεις”, εμείς φεύγουμε. Και το είπαμε τελικά και κάναμε και σουξέ», αφηγήθηκε, αρχικά, η Άννα Βίσση στον Ηλία Ψινάκη.

«Σήμερα αλλάξανε οι εποχές, ο λόγος, το πώς απευθύνεσαι. Μελωδίες ωραίες βρίσκεις σήμερα, λόγια δεν βρίσκεις. Αυτό μου έκανε πάντα ο Καρβέλας, γιατί έχει λόγο. Έχω τραγουδήσει τα πάντα, έχω… ανώμαλο συνθέτη», σχολίασε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια.

«Κάποιες φορές έφαγα τα μούτρα μου»

«Η επιτυχία στη ζωή μου ήρθε από το να μην φοβάμαι. Έχω φάει και τα μούτρα μου κάποιες φορές. Πόσα τραγούδια έχω πει στην καριέρα μου; Πάρα πολλά. Και τα λέω συνέχεια. Ευτυχώς, είμαι πολύ τυχερή, γιατί ο Νίκος μου έχει γράψει πάρα πολλά είδη. Έτσι δεν βαριέμαι με ένα και αυτό μου έδωσε διάρκεια. Τα προγράμματά μου με αυτόν τον τρόπο έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο. Εκεί που θα σου πω ένα ζεϊμπέκικο, μετά μπορώ να σου πω μια όπερα, ένα χασάπικο, dance, ροκ. Αυτό είναι ο Καρβέλας στη ζωή μου», τόνισε, αναφερόμενη στην ποικιλία του ρεπερτορίου της.

«Έχω τραγουδήσει και για 70 άτομα»

«Έχω επιβιώσει και σε δύσκολες στιγμές. Στο πρώτο ανέβασμα στους “Δαίμονες” μπορεί να υπήρχαν βραδιές που ήμασταν γεμάτοι και άλλες που να είχαμε 70 άτομα. Ο Καρβέλας ήταν κάθε βράδυ από κάτω και μου έλεγε “πώς μπορείς και τραγουδάς για 70 άτομα, εγώ θα έφευγα”. Του έλεγα “εγώ μένω, αυτό είναι το στοίχημά μου”. Δεν είναι αν έχω επιτυχία αλλά γιατί γουστάρω αυτό που κάνω. Θα έχω και βραδιές γεμάτες και μισογεμάτες και με 70 άτομα, που όλοι αυτοί όμως με τιμούν» τόνισε.

«Η ηλικία μου ίσως είναι το μεγλύτερο μέρος της επιτυχίας μου»

«Νομίζω ότι η ηλικία μου ίσως και να είναι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου σήμερα. Η νέα γενιά που με ακολουθεί ξέρει την ηλικία μου αλλά δεν τη νοιάζει. Μου αρέσει να ντύνομαι ωραία, να γυμνάζομαι, να τρώω υγιεινά, να είμαι αυθόρμητη. Όταν πρωτοάνοιξα το Hotel Ermou, τα πρώτα 1-2 χρόνια ξέρεις τι έλεγαν κάποιοι; Ότι η Άννα Βίσση τραγουδάει μόνο για τους γκέι κι αυτό ήταν για εκείνους κακό, ενώ για μένα μεγάλη επιτυχία. Οι γκέι για μένα είναι οι άνθρωποι που χαίρονται περισσότερο τη ζωή τους.

«Σήμερα ερμηνεύω καλύτερα από παλιά»

Δεν με πειράζει η ηλικία καθόλου. Θα με πειράξει πολύ αν η φωνή μου δεν με “ακούει”. Φωνή είναι, θα φθαρεί. Το θέμα είναι να έχεις φωνή και να μπορείς να τραγουδάς με έναν τρόπο που να συγκινεί τον κόσμο, που να αφοράς. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ερμηνεύω καλύτερα. Πριν από 10-20 χρόνια είχα απλώς πιο “καθαρή” φωνή»

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