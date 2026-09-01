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ΠΟΝΤΙΚΙ ART

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01.09.2026 14:04

Πρέσπα | 75+ δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται στα σύνορα – THE SINGING OF THE NIGHTINGALE 2026

01.09.2026 14:04
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75+ δημιουργοί από οκτώ χώρες συναντιούνται δίπλα στο κλειστό σύνορο Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

  • THE SINGING OF THE NIGHTINGALE
  • Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης & Πολιτισμού Night on the Border | Λαιμός Πρεσπών | 18–20 Σεπτεμβρίου 2026

Το THE SINGING OF THE NIGHTINGALE – Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης & Πολιτισμού πραγματοποιείται στις Πρέσπες από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με κεντρικό θέμα «Night on the Border».

Η φετινή διοργάνωση αναπτύσσεται στον Λαιμό Πρεσπών, λίγα μόλις μέτρα από το ιστορικό συνοριακό πέρασμα Λαιμός – Markova Noga, το οποίο παραμένει κλειστό από το 1967.

Περισσότεροι από 75 δημιουργοί από οκτώ χώρες συναντιούνται μέσα από εικαστικά έργα, μουσική και κινηματογράφο, μετατρέποντας το σύνορο σε χώρο πολιτιστικής συνάντησης και ανταλλαγής.

Κεντρικές εκδηλώσεις

Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης | 5–20 Σεπτεμβρίου

  • Παλαιό Δημαρχείο Λαιμού
  • Εγκαίνια | Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 20:00

Έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο και επί τόπου παρουσίαση της Digital CHARTA of the Nightingales, του διαρκώς εξελισσόμενου διαδικτυακού πολιτισμικού χάρτη του φεστιβάλ.

Night on the Border – Διασυνοριακή Μουσική Συνάντηση | 19 Σεπτεμβρίου, 20:00

  • Υπαίθριος χώρος Παλαιού Δημαρχείου Λαιμού
  • Με Pantelis Stoikos Like Quartet, MOIRA, TRETO KOLENO και Within the World Duo, σε μια συνάντηση jazz, βαλκανικών μουσικών παραδόσεων και αυτοσχεδιασμού.

Ο τόπος ως πεδίο μετασχηματισμού και συνύπαρξης | 20 Σεπτεμβρίου, 20:30

  • Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών

Επιλεγμένες προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Balkans Beyond Borders Short Film Festival και το Florina International Film Festival.

Συνδιοργάνωση: BUFF – Δυτικές Πινελιές NI Manifestation “Smilevo Congress” / Kooperacija Sessions Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας, Τρίτο Εργαστήριο Δήμος Πρεσπών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεργασία με: Balkans Beyond Borders Florina International Film Festival Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

Αφίσα: Φωτογραφία Sofia Antonakaki | Graphic design Vasko Gorgiev

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

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