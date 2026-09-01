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MEDIA

01.09.2026 14:47

Τα «σούρτα-φέρτα» σε Ενημερωση και Ψυχαγωγία στο πιο έντονο καλοκαίρι για τα ΜΜΕ

01.09.2026 14:47
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credit: pixabay

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Συνέβησαν πολλά σε πυκνό χρόνο, στην εκπνοή της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν αλλά και στις… καθυστερήσεις της. Προβεβλημένα πρόσωπα των ΜΜΕ – ιδίως της τηλεόρασης – και εφαρμογή σχεδίων τηλεοπτικών σταθμών θέτοντας σε αναδιάταξη ολόκληρη τυπολογία εκπομπών ήταν τα βασικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την προηγούμενη περίοδο.

Η αρχή έγινε με την παραίτηση του Βασίλη Παπαδρόσου από την διεύθυνση Ειδήσεων- Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ έπειτα από περίπου 7,5 χρόνια και η ένταξη του στον ΑΝΤ1 ως γενικός διευθυντής Ειδήσεων- Ενημέρωσης. Λίγο μετά ήρθε η «ολοκλήρωση συνεργασίας» Σίας Κοσιώνη- ΣΚΑΪ και περίπου 40 ημέρες αργότερα επισημοποιήθηκε η συνεργασία της με τον ΑΝΤ1.

Τη διαδρομή Φάληρο-Μαρούσι έκαναν επίσης οι Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης για το «Καλημέρα Ελλάδα», από το οποίο αποχώρησε συναινετικά ο Παναγιώτης Στάθης για την ΕΡΤ και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤNews/ΕΡΤ1.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό στην τηλεοπτική πιάτσα ότι ο Απόστολος Μαγγηριάδης έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια στην ΕΡΤ- προερχόμενος από τον ΣΚΑΪ- εκ των οποίων τα δύο στο κεντρικό δελτίο-, θα επέστρεφε στον Όμιλο ΜΜΕ του Φαλήρου αναλαμβάνοντας το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και με ευρύτερο ρόλο δραστηριοτήτων.

Ο Παύλος Τσίμας μετακινήθηκε από τον Όμιλο ΣΚΑΪ στην Alter Ego Media (αρθρογράφος ήδη στα ΝΕΑ) με πολυεπίπεδη συμμετοχή σε τηλεόραση και ραδιόφωνο (Mega, MegaNews 104,6).

Με το ενημερωτικό ραδιόφωνο Mega News 104,6 επίσης άρχισε συνεργασία ο Δήμος Βερύκιος παραμένοντας όμως στην τηλεόραση του Alpha.

Έπειτα από πέντε χρόνια συμπόρευσης με τον Alpha o Σταύρος Θεοδωράκης συνεχίζει τους «Πρωταγωνιστές» με τον ΣΚΑΪ. Την ίδια διαδρομή ετοιμάζεται να κάνει και ο Άκης Πετρετζίκης.

Τα «σουρτα- φέρτα» κυρίως μεταξύ ΣΚΑΪ και ΕΡΤ συνεχίστηκαν. Στο δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ εντάχθηκαν επίσης η Έλλη Κασόλη, προερχόμενη από τον ΣΚΑΪ, και η Βελίκα Καραβάλτσιου, η οποία αποχώρησε από το Mega, αναλαμβάνοντας καθημερινές εκπομπές στο ΕΡΤNews. Στο μεταξύ στο Action 24 επέστρεψε η Κατερίνα Δούκα έπειτα από περίπου μια εξαετία στην ΕΡΤ, τα δύο από τα οποία συμπαρουσιάζε την καθημερινή εκπομπή «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο.

Στον σταθμό του Φαλήρου συνεχίζει η Μίνα Καραμήτρου, προερχόμενη από το Open, και παρουσιάζει μαζί με τον Γιώργο Γρηγοριάδη την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» (που αρχίζει 09.40!). Στη θέση της στην εκπομπή «10 παντού» του Open με το Νίκο Στραβελάκη προωθήθηκε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Στην ψυχαγωγία περίπου αναμενόμενη ήταν η ολοκλήρωση συνεργασίας Mega-Φαίης Σκορδά που «έκλεισε» με τον ΑΝΤ1 για εκπομπή τα Σαββατοκύριακα.

Στην ΕΡΤ ανηφόρησαν Κατερίνα ΚαραβάτουΧρήστος Φερεντίνος, από ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ αντιστοίχως, αναλαμβάνοντας το καθημερινό «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 έπειτα από την επιστροφή των Νάνσυς Ζαμπέτογλου-Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ για το ομοειδές «Στούντιο στις 3».

Στο μεταξύ το Star κατάργησε το πρωινάδικο του «Breakfast@Star» με τους Ελένη ΧατζήδουΕτεοκλή Παύλου και από τη νέα σεζόν προτείνει την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία (εκπομπή) θα αναμετράται με το αναδιαρθρωμένο «Το πρωινό» (ΑΝΤ1), «Super Κατερίνα» (Alpha) και πλέον το καθημερινό «Χαμογέλα και πάλι» (Mega).

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