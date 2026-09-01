Ο Τραμπ θεωρεί… φύρα το Χόλιγουντ όμως είναι υπερ ενός ομοσπονδιακού προγράμματος για την στήριξη του

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Με μια μπηχτή στο «βόρειο Χόλιγουντ» ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επισήμως την υποστήριξη σε ένα ομοσπονδιακό φορολογικό πρόγραμμα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Το Χόλιγουντ είναι μια απόλυτη και ολοκληρωτική καταστροφή», πόσταρε στο Truth Social o Πρόεδρος Τραμπ νωρίτερα, έπειτα από συνάντηση με τον καλό φίλο του Γιον Βόιτ.

«Παρά το περιβόητο όνομα του έχει πολλή λίγη εργασία», πρόσθεσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον κλάδο που, όπως ο ίδιος παραδέχεται, βρίσκεται σε παρακμή και έχει χάσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, καθώς και παραγωγή, προς όφελος πιο επικερδών τοποθεσιών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά.

«Δεν υπάρχει κίνητρο να βρίσκεται κανείς εκεί, και αυτό πλήττει πολύ σοβαρά την Καλιφόρνια», ανέφερε ο Τραμπ και συνέχισε σημειώνοντας: «Ο Γιον, καθώς και πολλοί άλλοι στον κλάδο, προτείνουν να θεσπίσουμε ομοσπονδιακά φορολογικά κίνητρα προκειμένου να κάνουμε τον κλάδο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής μας GREAT AGAIN, ίσως GREATER THAN EVER BEFORE! Το ποσό που θα δαπανηθεί για τα φορολογικά κίνητρα θα αποσβεστεί δεκαπλάσια από τα χρήματα που θα εισρεύσουν στα ταμεία του Υπουργείου Οικονομικών».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Θα προτείνω στους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς να συνεργαστούν και να καταρτίσουν αμέσως νομοθεσία για τη διάσωση του κλάδου του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας στην Αμερική. Το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει, αμέσως, ένα ομοσπονδιακό κίνητρο παραγωγής για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της ψυχαγωγίας στην Αμερική. Αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα, με ακρίβεια, αποτελεσματικά και, το σημαντικότερο, θα ωφελήσει ΟΛΗ την Αμερική. Ό,τι παρακολουθούμε στη μεγάλη οθόνη πρέπει να γυρίζεται σε αυτό που κάποτε ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα του κινηματογράφου. Ας το κάνουμε».

🚨 President Trump just met with Hollywood ambassador and movie legend Jon Voight and called Hollywood a complete disaster. Trump said film and TV production has fled to Canada and other countries, leaving California and other blue states bleeding jobs. Voight and others in the… pic.twitter.com/5tRK0DfVa7 September 1, 2026

Άμεση ήταν η αντίδραση της MPA, ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας, Τσαρλς Ρίβκιν, υπερθεμάτισε της πρωτοβουλίας και της θέσης του Τραμπ. «Επικροτούμε την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ προς αυτή τη ζωτικής σημασίας πρωτοβουλία και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με τον Λευκό Οίκο και τους ηγέτες και των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο, προκειμένου να θεσπιστεί ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό εθνικό κίνητρο με νόμο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρίβκιν.

Εκτός από την MPA, ο Σπένσερ Πρατ, παίκτης ριάλιτι και -προσφάτως- υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες, ο Γιον Βόιτ και ο Δημοκρατικός Άνταμ Σιφ, η SAG-AFTRA, η DGA, η WGA, στελέχη στούντιο και διάφορες ομάδες του κλάδου έχουν όλοι δηλώσει ότι τάσσονται υπέρ της παρέμβασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με ένα εθνικό πρόγραμμα.

Αν και ο Τραμπ ήταν γενικόλογος, η γενική αίσθηση είναι πως ένα πρόγραμμα κινήτρων πρέπει να έχει εύρος με σημείο εκκίνησης το 25%.

Αμερικανικά ΜΜΕ που καλύπτουν τον κλάδο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, υποδέχθηκαν θετικά την εξέλιξη αλλά διατηρούν επιφυλάξεις αναφέροντας ότι ο Γιον Βόιτ από τον Μάιο του 2025 πιέζει τον φίλο του και ένοικο του Λευκού Οίκου, να υποστηρίξει ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα για το Χόλιγουντ χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα και συνιστούν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η κίνηση Τραμπ έγινε σε μια στιγμή κατά την οποία η Γερουσία της Καλιφόρνιας ενέκρινε σειρά κινήτρων για το Post production και φοροελαφρύνσεις που αναμένονταν να τεθούν σε ψηφοφορία χθες στο πλαίσιο ολοκλήρωσης νομοθετικής περιόδου στο Σακραμέντο.

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