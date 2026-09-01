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01.09.2026 13:56

Σκάνδαλο υποκλοπών: Μήνυση στελέχους της ΕΥΠ κατά Ντίλιαν, Χάμου, Μπίζιου και Λαβράνου – Θέτει ζήτημα κατασκοπείας

01.09.2026 13:56
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Θέμα κατασκοπείας θέτει εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, το οποίο κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά των πρωτοδίκως καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου.

Η μήνυση κατατέθηκε από τον εν ενεργεία υπάλληλο της ΕΥΠ, Γιάννη Παπαδόπουλο, και αφορά σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και την κατασκοπεία. Μάλιστα, στη μήνυση επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες περιπτώσεις θυμάτων του Predator, καθώς αφορά την επιμόλυνση του κινητού τηλεφώνου εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ.

Λόγω της ιδιότητας και των υπηρεσιακών του καθηκόντων, το συγκεκριμένο στέλεχος διαχειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες, άκρως απόρρητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες. Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, ενδεχόμενη διαρροή των πληροφοριών αυτών σε τρίτους και, μάλιστα, σε ιδιώτες, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και να συνιστά πράξη κατασκοπείας.

Παράλληλα, ζητείται να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών των δικαστικών αρχών, προκειμένου να αποκαλυφθεί το σύνολο του δικτύου που φέρεται να εμπλέκεται στις παρακολουθήσεις και να ταυτοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν ή συνέδραμαν σε αυτό, είτε ως ηθικοί αυτουργοί είτε ως συναυτουργοί ή συνεργοί.

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