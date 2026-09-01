Το ΠΑΣΟΚ πάει Ηράκλειο για την 3η Σεπτέμβρη  

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Ανακοινώθηκε και επισήμως από το ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Ηράκλειο για την επέτειο της ίδρυσής του.

Ιδού:

«Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η πολιτική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για την 52η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Η εκδήλωση θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη».

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