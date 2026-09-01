Πότε θα συζητήσει η Ολομέλεια την άρση ασυλίας Αβραμόπουλου

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Ως γνωστός, η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατόπιν… παρότρυνσης και του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, συμφώνησε στην άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το διεθνές ένταλμα που εξέδωσε το Βέλγιο για το σκάνδαλο Qatargate.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα δεν θα πάει στην Ολομέλεια της Βουλής πριν τη ΔΕΘ, καθώς στο «γαλάζιο» στρατόπεδο δεν θέλουν να υπάρχει (και) μια τέτοια συζήτηση πριν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από το Βελλίδειο.
Πάντως, ο ίδιος ο Αβραμόπουλος έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει το πράγμα να προχωρήσει, καθώς, όπως λέει, θέλει να καθαρίσει το όνομά του. Άντε να δούμε πότε θα γίνει η επίμαχη συνεδρίαση…
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