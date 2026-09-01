Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας παραίτησης

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Εκτός της ομάδας συνεργατών του πρωθυπουργού βρισκόταν εδώ και μήνες ο – πρώην πλέον – διπλωματικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθηγητής Σωτήρης Σέρμπος.

Αφορμή για τη ρήξη στη σχέση των δύο πλευρών ήταν η κριτική που άσκησε ο Σ. Σέρμπος στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σε πλήρη αντίθεση με την «γραμμή» της κυβέρνησης, που τάχθηκε υπέρ της τακτικής Τραμπ.

Τότε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε μιλήσει για «προσωπικές απόψεις» του κ. Σέρμπου και στην ουσία ο καθηγητής βρισκόταν για μήνες εκτός του… team Μητσοτάκη (έκανε και κάτι δηλώσεις για τον πόλεμο στο Ιράν και… το αποτελείωσε…) και απλώς, λένε οι πληροφορίες, προτιμήθηκε η επίσημη παραίτησή του να ανακοινωθεί σε μια πολιτικά «ουδέτερη» στιγμή.

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