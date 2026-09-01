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Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

01.09.2026 08:00

Podcast – Ηρώ Μουκίου: «Το Τσερνόμπιλ έφερε την κλιματική αλλαγή δεκαετίες νωρίτερα»

01.09.2026 08:00
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  • Η παράσταση «Η φωνή της Λουντμίλα» ανεβαίνει στο θέατρο Καρέζη στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου για δύο επετειακές παραστάσεις.
  • Το έργο βασίζεται στο βιβλίο του Gunnar Bergdahl και παρουσιάζει την προσωπική μαρτυρία μιας γυναίκας που βίωσε την πυρηνική καταστροφή.
  • Η ηθοποιός Ηρώ Μουκίου υπογραμμίζει την επικαιρότητα του έργου λόγω των σύγχρονων πυρηνικών απειλών και της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζεται από τέτοια γεγονότα.

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Με αφορμή τα 40 χρόνια από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλόνισε τις συνειδήσεις όλων των θεατών, παρουσιάζεται ξανά για δύο μόνο επετειακές παραστάσεις, στο θέατρο ΚΑΡΕΖΗ στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:15.

Με αυτή την αφορμή η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Πρόκειται όπως είπε για το έργο-ντοκουμέντο «Η φωνή της Λουντμίλα» από το ομώνυμο βιβλίο του Σουηδού δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Gunnar Bergdahl, πρωτοπαρουσιάστηκε το 2009, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Greenpeace, WWF σε κεντρικά θέατρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε περιοδεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το ξημέρωμα της 26ης Απριλίου 1986 στο Τσερνόμπιλ, ο πυρηνικός αντιδραστήρας εξερράγη αλλάζοντας την ιστορία του πλανήτη. Οι επιπτώσεις αυτής της έκρηξης κατά πολύ χειρότερες από τη βόμβα στη Χιροσίμα, κάνουν αισθητή την παρουσία τους ακόμα και σήμερα 40 χρόνια μετά. Η Ηρώ Μουκίου τόνισε ότι η παράσταση γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ με τον πόλεμο στο Ιράν , τα πυρηνικά εργοστάσια γύρω μας και τις απειλές που ολοένα και πληθαίνουν!

Το έργο αφορά στην εκ βαθέων συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας που στα 22 της χρόνια έζησε τη φρίκη της έκρηξης του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ. Ο άντρας της ήταν ο πρώτος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στα 25 του, επιχειρώντας στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Ο Gunnar Bergdahl ασχολείται εντατικά με τα θέματα αυτά και ειδικά με το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Βρέθηκε -με κίνδυνο την ίδια του τη ζωή- στον τόπο της έκρηξης συλλέγοντας στοιχεία και κατάφερε να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο.

Τέλος αναφέρθηκε και στην σχέση Τσερνόμπιλ και κλιματικής αλλαγής λέγοντας με βεβαιότητα ότι «το Τσερνόμπιλ άλλαξε τον ρου της κλιματικής αλλαγής». Ακόμη πρόσθεσε με απογοήτευση ότι έχουμε συνηθίσει πλέον, όλη αυτή την πυρηνική πανώλη και όλα τα υπόλοιπα τέρατα που μας περιβάλλουν.

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