Podcast – Μάριος Φραγκούλης: «Υπάρχουν καλλιτέχνες που δικαιούνται να ερμηνεύουν Χατζιδάκι, γιατί ο ίδιος τους είχε επιλέξει»

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Ένας ανανεωμένος και καλοκαιρινός Μάριος Φραγκούλης. Με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Με τα χέρια – φτερά ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε μια μουσική παράσταση-έκπληξη.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής έρχεται στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στον Βύρωνα, για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, πάθος και μαγεία κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό.

Σχετικα με το περιεχόμενο της συναυλίας, o Μάριος Φραγκούλης είπε ότι φέρνει μαζί του μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια-σταθμούς, αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου που έχουμε αγαπήσει μέσα από τη μοναδική του φωνή.

Το κοινό θα έχει την αποκλειστική ευκαιρία να βιώσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης. Κοντα του θα εχει και τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη, ένα νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.

Θα παρουσιάσει και δύο καινούργια τραγούδια («Μια καλημέρα» και «Χέρια φτερά») που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τη Μικρή Άρκτο, σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Χρίστου Θεοδώρου. Στο σημεία αυτό τόνισε σχετικά με τα νέα του τραγούδια: «Δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, θέλω να εξελίσσομαι με νέα πράγματα».

Αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα των συνθετών και των ερμηνευτών λέγοντας: «Πρέπει να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο τα έργα των συνθετών». Επίσης, είπε με νόημα ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που δικαιούνται να ερμηνεύουν τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι, «γιατί ο ίδιος τους είχε επιλέξει».

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