Αλάσκα: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τέσσερις νεκροί

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλάσκα, όταν μικρό αεροσκάφος με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη σε ρηχά νερά, κοντά στην παράκτια πόλη Σέλντοβια. Και οι τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας, το Piper PA-24 είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ με προορισμό το αεροδρόμιο της Σέλντοβια, περίπου 219 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άνκορατζ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Seldovia Slough, κοντά στην ακτή, και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 4,6 μέτρων. Οι διασώστες χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσει η παλίρροια προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν το σημείο της συντριβής.

Οι αρχές κατάφεραν να ανασύρουν από το αεροσκάφος τις σορούς των τεσσάρων ενηλίκων. Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, καθώς οι αρχές αναμένουν πρώτα να ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη συντριβή. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB).

Ο γερουσιαστής της Αλάσκας Νταν Σάλιβαν δήλωσε ότι θα ενημερωθεί από το NTSB και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για την πορεία των ερευνών, εκφράζοντας τη θλίψη του για την τραγωδία και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των αερομεταφορών και των υποδομών στην πολιτεία.

Το δυστύχημα σημειώνεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από άλλη αεροπορική τραγωδία στην Αλάσκα, όταν αεροσκάφος συνετρίβη σε απομακρυσμένη στρατιωτική εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της πολιτείας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.

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