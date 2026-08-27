Τραγωδία στη Λάρισα: Φονική παράσυρση άνδρα από τρένο της Hellenic Train (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θανατηφόρα παράσυρση ατόμου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/8) από την αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, λίγο έξω από τη Λάρισα

Το περιστατικό σημειώθηκε τρία χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα, σε αφύλακτο σημείο και κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, σήμερα στις 09:12 ο μηχανοδηγός του τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη-Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το πτώμα του άνδρα.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες μεταφέρονται με λεωφορεία στη Λάρισα.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Ζήτησαν από επιβάτιδα στα ΚΤΕΛ Μαγνησίας να βάλει τη γάτα της στη σκάλα του λεωφορείου – «Απολογούμαστε ειλικρινά»

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Πέντε φορές είχε καταγγείλει τον 53χρονο το θύμα – Η σύλληψη στο Ηράκλειο (videos)

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών – Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία