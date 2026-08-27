ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για «διπλά» πρόκρισης στη League Phase του Conference – «Σφραγίζει» το εισιτήριο του Europa League ο ΟΦΗ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Να δώσουν συνέχεια στο φετινό τους ευρωπαϊκό ταξίδι και να προκριθούν στη League Phase του Conference League θα προσπαθήσουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την ίδια στιγμή, ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να «κλειδώσει» την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάζεται στο Μπέργκεν της Νορβηγίας απέναντι στην Μπραν (20:00, Open), με την οποία ήρθε ισόπαλος 1-1 στη Θεσσαλονίκη, με βελτιωμένη ψυχολογία μετά την άνετη νίκη (4-0) επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι», με τη σειρά τους, ταξιδεύουν στην Τσεχία για τον αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε (20:00, ΣΚΑΪ), στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη αντιμετωπίζει στις 21:00 (CosmoteSport 2) την ΤΣΣΚΑ στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας, στη ρεβάνς του νικηφόρου 3-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Όλα για όλα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός

Το βράδυ της 20ής Αυγούστου η εξέλιξη στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ για τα play off του Conference League ήταν μάλλον σοκαριστική, καθώς το 2-0 (με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τεττέη) που έδινε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στους «πράσινους», μετατράπηκε σ’ ένα «παγωμένο» 2-2 στο φινάλε, με τα δύο τέρματα του Ουμάρ στο 89’ και στο 90’+6’. Και πλέον οι «πράσινοι» καλούνται να διορθώσουν το «λάθος» τους στην κομβικής σημασίας αποψινή ρεβάνς στη «FINEP Arena» και να πάρουν μία πρόκριση ηρεμίας στη League Phase του Conference League.

Μία πρόκριση, που εκτός από βαθμούς στο UEFA Club Ranking, πρεστίζ και χρήματα, θα απομακρύνει τα όποια «σύννεφα» εσωστρέφειας μετά από έναν απευκταίο αποκλεισμό, που θα έφερνε σε δύσκολη θέση τους «πράσινους» λίγο πριν απ’ την εκκίνηση των υποχρεώσεών τους και στο πρωτάθλημα της Super League και το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει στον «λαβωμένο» Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος υπέστη θλάση α’ βαθμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού στον πρώτο αγώνα και θα μείνει εκτός για 20 μέρες. Στον αντίποδα, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι επέστρεψε στην αποστολή έπειτα από απουσία 5,5 εβδομάδων ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο γόνατο (κάκωση έξω μηνίσκου0 και θα είναι διαθέσιμος ως μία έξτρα επιλογή απ’ τον πάγκο.

Σε ότι αφορά τώρα το βασικό σχήμα, ο Δανός τεχνικός δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές. Για την ακρίβεια θα πάει με μία τροποποίηση σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε στον πρώτο αγώνα, δίνοντας φανέλα βασικού στη δεξιά πλευρά στον Γιώργο Κάτρη αντί του Τσάπρα.

Διαιτητής: Στάγκεμαν (Γερμανία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ (Ντάβιντ Χόρες): Ζάντραζιλ, Ούρινκατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Τρούμπατς, Χόρακ, Σλόντσικ, Φαν Μπιούρεν, Μίχαλικ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Αντίνο, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη.

Η υπόλοιπη «πράσινη» αποστολή: Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Λάβδας, Πάλμερ-Μπράουν, Ραστόντερ, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι, Μπινιάρης.

ΠΑΟΚ: Με πίστη στην πρόκριση στη Νορβηγία

Μετά το 1-1 της Τούμπας, ΠΑΟΚ και Μπραν θα λύσουν στο «Μπραν Στάντιον» τις διαφορές τους, με έπαθλο ένα εισιτήριο στη League Phase του UEFA Conference League. Την περασμένη Πέμπτη (20/8), οι Νορβηγοί προηγήθηκαν με το γκολ του Κρίστιαν Έρικσεν στο 57’, για να ισοφαρίσει δέκα λεπτά πριν το φινάλε ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα στο τελικό 1-1.

Η ομάδα του Εϊρίκ Χόρνελαντ δεν είχε υποχρεώσεις για το εγχώριο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, αλλά κέρδισε εύκολα με 4-0 τη Φίλινγκεν εκτός έδρας για τον Α’ Γύρο του Κυπέλλου Νορβηγίας. Τα γκολ των Έρικσεν (3’), Κάστρο (12’), Φιν (90’+4’) και Λέγκραϊντ (90’+9’) έφεραν την πρόκριση για την Μπραν που, όμως, είδε τον βασικό φορ Νόα Χολμ να αποχωρεί υποβασταζόμενος. Η συμμετοχή του 25χρονου στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ κρίνεται αμφίβολη.

Για να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ, η Μπραν απέκλεισε την Ουνιβεριστατέα Κλουζ (2-2 εκτός και 3-1 εντός) και τον Απόλλωνα Λεμεσού στην παράταση (0-1 εντός και 2-4 εκτός). Στην Eliteserien, η περυσινή φιναλίστ του Κυπέλλου Νορβηγίας βρίσκεται μόλις στην έκτη θέση με 25 βαθμούς (8-1-8 με 36-27 τέρματα), πολύ μακριά από τις προπορευόμενες Μπόντο Γκλιμτ (41) και Βίκινγκ (40). Στα αγωνιστικά νέα, επιστρέφουν οι Νίκλας Κάστρο και Κρίσταλ Ίνγκασον που εξέτισαν την ποινή τους, αλλά είναι τιμωρημένος ο στοπερ Πάλεσεν Κνούντσεν.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ μόλις ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην ελληνική Super League. Και το έκανε με εμφατικό τρόπο, κερδίζοντας με 4-0 τον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Τούμπας, χάρη στα γκολ των Σορετίρε (35’), Πέλκα (41’), Μύθου (72’) και Ζίβκοβιτς (89’πέν.). Εμφάνιση κι αποτέλεσμα που έδειξε πως οι «ασπρόμαυροι» αφήνουν πίσω τους τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Άντερλεχτ. Παιχνίδι, ακόμη, στο οποίο ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε σε οκτώ αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στην Μπραν και, μάλλον, θα έχει μπει πια σε αρκετά διλήμματα αναφορικά με τον καταρτισμό της ενδεκάδας.

Με τον Ζίβκοβιτς εκτός και πάλι λόγω τιμωρίας, ο Χατσίδης θα είναι στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Ο Μύθου από τον πάγκο ήρθε με γκολ και κερδισμένο πέναλτι κι ίσως ξεκινήσει βασικός αντί του Εντιαγέ. Δεδομένη θεωρείται η επαναφορά των Ζαφείρη, Σανταμαρία στη μεσαία γραμμή. Τέλος, ο Σορετίρε κέρδισε πολλούς πόντους με την εμφάνισή του και δεν αποκλείεται να κρατήσει στον πάγκο τον Τάισον.

Διαιτητής: Τζον Μπρουκς (Αγγλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΜΠΡΑΝ (Εϊρίκ Χόρνελαντ): Ντίνγκελαντ, Ντε Ρουβ, Πέντερσεν, Ντράγκσνες, Σόλτβεντ, Σόρενσεν, Μίρε, Έρικσεν, Ίνγκασον, Φιν, Ε. Γκούντμουντσον.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Λουσέ, Χατσίδης, Σορετίρε, Εντιαγέ.

ΟΦΗ: Με σοβαρότητα για το «εισιτήριο» του Europa League

Ετοιμος να «τσεκάρει» το εισιτήριό του για την League Phase του Europa League και να φτάσει σε μία ιστορική στιγμή είναι ο ΟΦΗ, οποίος βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) στη Σόφια και απόψε αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ στη ρεβάνς της νίκης του με 3-0 στο Παγκρήτιο.

Ο Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ισέκα να μένει εκτός αποστολής, ωστόσο δεν αναμενόταν να ξεκινήσει βασικός. Εκτός είναι και ο Νίκος Μαρινάκης που συνεχίζει τις θεραπείες του.

Στο αρχικό σχήμα τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά, ωστόσο παίζεται μια θέση ανάμεσα στον Καραχάλιο και τον Αϊτόρ και αυτή θα δείξει και τον σχηματικό. Αν ο Έλληνας τεχνικός επιλέξει 3-4-3 τότε ο Ισπανός εξτρέμ θα ξεκινήσει μαζί με τους Φούντα και Νους στην επίθεση. Αν όμως επιλέξει 3-5-2 για να κλειδώσει το κέντρο του τότε ο Έλληνας χαφ θα είναι μαζί με Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη.

Οι υπόλοιποι θα είναι ο Χριστογεώργος κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Αποστολάκης, αριστερά ο Αθανασίου και τριάδα στα στόπερ οι Σιέλης, Κωστούλας και Πούγγουρας. Στη μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη είναι οι δύο σίγουροι.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακίας)

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Πάστορ, Ιβάνοφ, Ροντρίγκεζ, Γιορντάνοφ, Γκμπαμίν, Σένσι, Εμπόνγκ, Πίττας, Ετό’ο, Γοδόι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Νους, Αϊτόρ, Φούντας.

Η υπόλοιπη αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Ρομάνο, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Θρίαμβος της ΑΕΚ με 4-0 επί της Λέφσκι και επιστροφή στα… αστέρια μετά από οκτώ χρόνια (Videos)

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τον αγώνα ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια: 6 συλλήψεις Βουλγάρων στα διόδια – Είχαν μαχαίρια

«Χρυσός» ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες