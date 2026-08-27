Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Γρεβενά

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης (27/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν κυρίως σε καπνογόνα σημεία. Στο σημείο βρέθηκαν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από αέρος συμμετείχε ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ενίσχυσαη και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

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