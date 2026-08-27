search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 15:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2026 13:08

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Γρεβενά

27.08.2026 13:08
Pyrosvestiko elikoptero
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης (27/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν κυρίως σε καπνογόνα σημεία. Στο σημείο βρέθηκαν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από αέρος συμμετείχε ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ενίσχυσαη και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο – Ήχησε το 112 στο Βίκι για ετοιμότητα, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα (video)

Badminton: Η απίθανη ιστορία με το «προσωρινό» ολυμπιακό κτίριο που έμεινε… 22 χρόνια – Η κίνηση Δούκα για το Πάρκο Γουδή

Πάτρα: 14χρονος έπεσε από ύψος 4 μέτρων – Υποχώρησε κάγκελο σε τουριστικό κατάλυμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ «διυλίζει τον Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την Ακρίτα»

breast_cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Καρκινοπαθείς Μακεδονίας – Θράκης για την απόσυρση ογκολογικού φαρμάκου: «Η ζωή των ασθενών δεν μπαίνει σε κανένα παζάρι»

pavlidis_theatrogis
ΜΟΥΣΙΚΗ

O Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης για μια μοναδική συναυλία

trump_ratcliffe_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τι έκανε ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα: Προειδοποιήσεις ΗΠΑ στη Ρωσία – Μην απειλείτε χώρες του ΝΑΤΟ

enoples dynameis kriseis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Άμυνας: 116 εκατ. οι δωρεές στις ένοπλες δυνάμεις από το 2023 – Ποιους έκανε τιμητικά βαθμοφόρους ο Νίκος Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

zoi konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλευρό της Ακρίτα η Κωνσταντοπούλου - «Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την κυβέρνηση του Κυριαζίδη, του Λαζαρίδη...»

hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

votanikos_1
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή ανάπλαση: Θα δουλεύουν Κυριακές και αργίες για να προλάβουν τα έργα στη Λεωφόρο και το γήπεδο του Παναθηναϊκού το ‘27

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 15:14
marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ «διυλίζει τον Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την Ακρίτα»

breast_cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Καρκινοπαθείς Μακεδονίας – Θράκης για την απόσυρση ογκολογικού φαρμάκου: «Η ζωή των ασθενών δεν μπαίνει σε κανένα παζάρι»

pavlidis_theatrogis
ΜΟΥΣΙΚΗ

O Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης για μια μοναδική συναυλία

1 / 3