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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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27.08.2026 13:57

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (28/8) οι πληρωμές των επιδομάτων για τον Αύγουστο

27.08.2026 13:57
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Την τελευταία μέρα του μήνα είναι προγραμματισμένος ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον πάγιο κανόνα, τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Ωστόσο, τα ποσά κάθε μήνα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης.

Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους τρεις ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, μετά τις 17:00.

Στον κύκλο πληρωμών του Αυγούστου εντάσσονται τα παρακάτω επιδόματα:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
  • Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)
  • Επίδομα Γέννησης
  • Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα
  • Επίδομα Ομογενών
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Έξοδα Κηδείας
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
  • Κόκκινα Δάνεια
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες
  • Επίδομα Αναδοχής
  • Επαγγελματική αναδοχή
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας

Ειδικά για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η καταβολή πραγματοποιείται και μέσω προπληρωμένης κάρτας, με τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ να περιορίζεται έως το 50% του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 50% παραμένει διαθέσιμο αποκλειστικά για αγορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της κάρτας.

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